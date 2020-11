Sitzungsmarathon in Uetze: Fünf Ortsräte und zwei Ausschüsse tagen

Uetze

In der Woche von Montag bis Freitag, 23. bis 27. November, kommen in der Gemeinde zu öffentlichen Sitzungen mit maximal 15 Zuschauern die Ortsräte von Dedenhausen, Altmerdingsen, Eltze, Schwüblingsen und Katensen sowie die Ratausschüsse für Schule, Sport, Kultur und für Verkehr, Umwelt, Planung zusammen. Die Gemeinde will trotz der zweiten Corona-Welle den öffentlichen Politikbetrieb aufrechterhalten. Das gilt auch für Sitzungen des Gemeinderats, wie Rathaussprecher Andreas Fitz an Anfrage erklärt.

Anders als in Sehnde, wo der Bürgermeister vorgeschlagen hat, dass der Rat seine Entscheidungshoheit an den nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss abgibt, wird der Uetzer Rat wie geplant tagen, „solange sich verordnungsgemäß nichts verändert“, erläutert Fitz. Es würde strikt auf die Hygiene-, Abstands- und Lüftungsregeln geachtet. „Zudem sind alle bemüht, dass in den Sitzungen sehr konzentriert gearbeitet wird. Es wird alles durchdiskutiert, aber kurz und knackig“, sagt der Rathaussprecher.

Anzeige

Ortsrat Dedenhausen

Den Auftakt des Sitzungsmarathon macht der Ortsrat Dedenhausen am Montag, 23. November, um 18 Uhr im Sportheim des SV Uetze den Anfang. Themen sind der Haushaltsplan 2021/2022 und die Wahl einer neuen Schiedsperson für die Orte Altmerdingsen, Hänigsen, Katensen, Obershagen, Schwüblingsen und der Bereich Irenen- und Spreewaldsee. Zudem geht es um Vorschläge für das Pilotprojekt der Region, Tempo 30 auf Kreisstraßen in den Ortschaften zu testen.

Ortsrat Altmerdingsen

Der Ortsrat Altmerdingsen, der am Dienstag, 24. November, ab 19.15 Uhr im Sitzungssaal der Rathauses tagt, hat fast dieselbe Tagesordnung.

Schul- und Kulturausschuss

Ebenfalls am Dienstag kommt der Ratsausschuss für Schule, Sport, Kultur ab 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums zusammen. Seine Themen: Haushaltsplan der Gemeinde und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für die Jahre 2021/2022 sowie die geplante Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen, indem sich unter anderen der Dorftreff befindet. Zudem beschäftigen sich die Mitglieder mit der Entwicklung der Schülerzahlen in der Gemeinde.

Ortsrat Eltze

Der Eltzer Ortsrat trifft sich zu Beratungen am Mittwoch um 19 Uhr in der örtlichen Heimatstube. Außer dem Etatentwurf, der Wahl einer Schiedsperson und dem Tempo-30-Projekt der Region wird die Eltzer Ideenwerkstatt ihren Jahresbericht vorlegen.

Schwüblingser Ortsrat

Im Schwüblingser Ortsrat geht es am Donnerstag ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses auch um Zuschüsse für die Winterpaketaktion, die Anschaffung einer mobilen Radaranlage und die Änderung der Friedhofssatzung.

Planungs- und Verkehrsausschuss

Im Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung am Donnerstag ab 18 Uhr in der Agora wird unter anderem über das Baugebiet am See in Dollbergen und die geplante Revitalisierung der Fuhse bei Dedenhausen beraten.

Katenser Ortsrat

Der Katenser Ortsrat hat seine Sitzung am Freitag ab 18 Uhr im Sitzungssaal der Rathauses. Die Themen: Friedhofssatzung, Haushaltsplan, Tempo-30-Projekt und Schiedspersonwahl.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer