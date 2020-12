Uetze

Die Region Hannover hat am 28. Dezember die Liste mit allen Plätzen und Straßen, auf denen Böllerverbot gilt, veröffentlicht. Sie hat die Ortsangaben für Uetze präzisiert: Weder Böller noch Raketen dürfen gezündet werden auf dem Hindenburgplatz, auf der Kaiserstraße zwischen Burgdorfer Straße und Kirchstraße sowie auf der Bentestraße zwischen Kaiser- und Brunnenstraße. Zudem ist der Europa-Kreisel Burgdorfer/Dollberger Straße bis einschließlich der Fußgängerüberwege der einmündenden Straße Tabu-Zone. Die Gemeinde Uetze hatte bereits den Hindenburgplatz und den Kreisel ausgewählt, weil sich dort erfahrungsgemäß die Uetzer in der Silvesternacht gern treffen. Für Burgdorf und Lehrte hat die Region weder Straßen noch Plätze benannt, an denen ein generelles Feuerwerksverbot gilt.

Mit ihrer Allgemeinverfügung will die Region verhindern, dass sich in der Silvesternacht Menschenansammlungen bilden und die Infektionen mit dem Coronavirus weiter in die Höhe schnellen. Deshalb gilt bundesweit ein generelles Verkaufsverbot für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2, die nur im Freien gezündet werden dürfen. Erlaubt bleiben die Verwendung von Knallerbsen und Wunderkerzen.

Von Anette Wulf-Dettmer