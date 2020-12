Uetze

Regionsweit erstellen Kommunen für die sogenannte Allgemeinverfügung der Region eine Übersicht über Straßen und Plätze, auf denen in der Silvesternacht das Böllern verboten ist. „Wir haben zwei Bereiche ausgewählt, an denen sich die Uetzer gern treffen“, sagt Bürgermeister Werner Backeberg ( SPD). Seinen Angaben zufolge betrifft das Verbot den Hindenburgplatz und den kleinen, nahe gelegenen Kreisel.

Mit der Verfügung will die Region verhindern, dass sich in der Silvesternacht Menschenansammlungen bilden und die Infektionen mit dem Coronavirus weiter in die Höhe schnellen. Land Niedersachsen hatte bereits ein pauschales Böllerverbot erlassen, dies kippte in der vergangenen Woche aber das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Begründung: Ein derartiges Verbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig. Gegen diese Entscheidung regt sich Protest in den Kliniken und der Region. So schreibt Regionspräsident Hauke Jagau in einem offenen Brief: „Gerade bei Brand- und Rettungseinsätzen sind Abstände schwer einzuhalten. Deshalb erhöht sich in diesen Situationen das Infektionsrisiko erheblich.“

