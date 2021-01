Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet für Uetze am Donnerstag, 14. Januar, einen neuen Corona-Fall. Damit sind seit Pandemiebeginn im März 2020 in der Gemeinde 301 Menschen positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden.

Die beste Nachricht ist jedoch, dass sich in den vergangenen sieben Tage weniger Einwohner infiziert haben als noch eine Woche zuvor. Der Inzidenzwert ist unter die 100er-Marke gerutscht und liegt am 14. Januar bei 92,3 nach 170,1 am Vortag. Als akut infiziert führt das Gesundheitsamt 47 Uetzer. Weitere Todesfälle hat es nicht gegeben. Sieben Menschen aus Uetze sind in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

30 Prozent der Kita-Kinder in der Notbetreuung

Die Notbetreuung in Uetzes Kitas läuft nach Auskunft des Rathaussprechers Andreas Fitz seit Montag weitgehend problemlos. Etwa 30 Prozent der Kita-Kinder wurden von ihren Eltern für die Betreuung im Lockdown angemeldet. Keine Einrichtung ist aktuell wegen eines Corona-Falls geschlossen. Anders als in Uetzes Nachbarstadt Burgdorf, wo in einem Hort in der Weststadt eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde und deshalb alle bis zum 22. Januar zu Hause bleiben müssen. Für Burgdorf meldet das Gesundheitsamt am 14. Januar sechs Neuinfizierte und einen konstant hohen Inzidenzwert von 158,6. Auch in Lehrte gibt es sechs neue Corona-Fälle bei einer Inzidenz von 126,6.

In der Region Hannover ist in mehreren Kommunen die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gesunken. Inzwischen liegt der Inzidenzwert in acht Gemeinden und Städten unter der Marke von 100. Am niedrigsten ist die Inzidenz am Donnerstag in Wunstorf (28,4) und in der Wedemark (33). Hotspot ist weiterhin die Stadt Seelze mit einem Wert von 190,3 (Vortag: 227,6).

Von Anette Wulf-Dettmer