Schotten-Fans in Uetze: Clansmen feiern Zehnjähriges und präsentieren Statue

Uetze

Sie wollen die schottische Kultur und Lebensweise auch in Uetze pflegen und die Erinnerung an den Nationaldichter Robert Burns am Leben erhalten – mit diesen Zielen hat sich vor zehn Jahren der Verein Clansmen Uetze gegründet, dem inzwischen gut 90 Schottland-Fans angehören. Sie planen für Sonnabend, 28. September, eine besondere Aktion: Nach eigenen Angaben als erster Verein in Deutschland lassen sie zum Andenken an Burns eine Statue aus Metall errichten und diese vor den Hallen des Life Pub an der Benroder Straße aufstellen.

Mannshohe Statue zeigt Tam O’Shanters Flucht

Sie ist eine plastische, mannshohe Darstellung des Höhepunkts der schauerlichen Jagd der Hexen und Dämonen auf Tam O’Shanter und sein armes Pferd Maggie. Der Dichter Robert Burns ersann das Gedicht „Tam O’Shanter“ im 18. Jahrhundert. „Es hat mit der Darstellung der gespenstischen Szenerien auch in der heutigen Zeit nichts von seinem Reiz eingebüßt“, sagt Margret Schulte vom Verein.

Die Szene zeige Tam, der nach einer durchzechten Nacht in einem mörderischen Ritt an unheimliche Hexen und Dämonen gerate, und nur die rettende Brücke, Brig O’Doon, helfe ihm und seinem Pferd Maggie zu überleben, wobei allerdings das arme Pferd seinen Schweif der wütenden Hexe Nannie opfern müsse. Am Konzept, der Gestaltung, Fertigung, Grafik und am Layout hätten unterschiedliche Firmen mitgewirkt – das Ergebnis können Uetzer und ihre Gäste ab 15 Uhr bewundern, sagt Schulte.

Vereinsmitglieder kommen im eigenen Schottenrock

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Im Anschluss bereiten die Vereinsmitglieder das Robert-Burns-Supper vor, bei dem Ende Januar der Vorsitzende Bernd Horlbeck die fast 200 Zeilen über Tam O’Shanter auswendig vortrage. Andere Mitglieder erzählen humorvolle und ernste Anekdoten aus Burns’ Leben, und natürlich stehen Haggis und Whisky auf der Speisekarte. Wer bis dahin einmal die Schotten-Freunde kennen lernen möchte, hat am 1. Oktober die Gelegenheit: Dann steht beim monatlichen Treffen „Beer & Burger“ auf dem Programm an der Benroder Straße.

Alle zwei Jahre reisen 25 Uetzer zu interessanten Ecken Schottlands – und seit der Fahrt 2012 gelten die Uetzer Clansmen als Ladys und Lairds of Lochaber. Denn bei der Tour an die Westküste erwarben die mitgereisten Uetzer im Naturschutzgebiet Lochaber Mountainview kleinere Grundstücke, sie wurden damit Lady oder Laird in den schottischen Highlands. „Seitdem treten die Clansmen bei ihren Meetings selbstverständlich in modischen Varianten des Lochaber Tartans auf“, erklärt Schulte, sei es nun Kilt, Rock, Krawatte, Schultertuch – alles wurde entsprechend besorgt. Sehr sehenswert und einzigartig, denn jeder schottische Clan verfügt über seinen ganz eigenen Tartan. Diesen können sich die Gäste auch am Sonnabend anschauen.

Von Antje Bismark