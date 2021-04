Uetze

In Uetze gibt es jetzt ein Drive-in-Corona-Testzentrum. Die Handelskette Famila hat es am Mittwoch um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor ihrem Markt an der Straße Schapers Kamp am westlichen Ortsausgang eröffnet. Kurz danach bildete sich vor dem aufgestellten Zelt eine kleine Schlange. Die ersten Testwilligen fuhren jedoch nicht mit im Auto vor, sondern gingen zu Fuß ins Zelt.

Als Erste stellte sich die Uetzerin Meike Lüders für einen Test an. „Ich mache es für mich“, sagte sie. Auch wenn ihr Chef Corona-Tests anbiete, werde sie ihren Arbeitskollegen berichten, dass man sich nun in Uetze schnell auf Covid-19 testen lassen kann. Zunächst musste Lüders eine Einverständniserklärung ausfüllen. Torsten Fricke vom medizinischen Dienst der Firma Famila hatte ihr das Formular überreicht.

Testergebnis gibt es schriftlich

Während Fricke den Test vorbereitete, überprüfte seine Kollegin Ronja Reinicke die eingetragenen Personalien anhand des vorgelegten Ausweises. Zum Test durfte Lüders auf einem Stuhl Platz nehmen. Mit einem Wattestäbchen machte Fricke, der Schutzkleidung trug, einen Abstrich in beiden Nasenlöchern. Anschließend tunkte er das Wattestäbchen 15 Sekunden lang in eine Lösung. Diese träufelte er dann auf einen Teststreifen. „Nach zehn bis 15 Minuten weiß man, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist“, sagte Fricke. Das Ergebnis wird jedem schriftlich bescheinigt. „Die Herrschaften, die positiv getestet werden, sollen sich bei ihrem Hausarzt melden“, sagte Fricke. „Und sie müssen sich sofort in häusliche Quarantäne begeben“, fügte Reinicke hinzu. Das Testzentrum verständige das Gesundheitsamt, das alles Weitere anordne, ergänzte Fricke.

Autofahrer müssen nicht aussteigen

Nach Frickes Worten läuft der Test für Autofahrer ähnlich ab. Sie müssten nicht aussteigen, sondern könnten während des Abstrichs im Fahrzeug sitzen bleiben. Das Drive-in-Testzentrum bei Famila in Uetze ist montags bis sonnabends von 10 bis 18 geöffnet. Der Uetzer Famila-Marktleiter Wojciech Brandenburg geht davon aus, dass es allenfalls in den Einkaufsstoßzeiten längere Wartezeiten geben wird. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Daher könne man sich spontan für einen Test entscheiden, sagte Brandenburg.

Torsten Fricke vom medizinischen Dienst der Firma Famila nimmt bei Meike Lüders den Abstrich für den Corona-Test vor Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Tests sind für die Nutzer kostenlos. „Wir rechnen mit der Region Hannover ab“, sagte der Marktleiter. Das neue Testzentrum solle die Hausärzte und Apotheken in Uetze entlasten. „Je mehr Kranke wir herausfischen, umso mehr verkürzen werden die Infektionsketten“, ist Brandenburg überzeugt. Er erhoffe sich von den Schnelltests eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität, sodass sich wieder alle frei bewegen und Urlaub machen könnten, sagte er.

Ungeimpfte sollen sich frei testen können

Für Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg, der zur Eröffnung der neuen Schnellteststation kam, ist es wichtig, dass sich die Testkapazität erhöht. Er verwies darauf, dass die Impfkampagne inzwischen Fahrt aufgenommen habe und jetzt darüber diskutiert werde, Geimpften Freiheiten zurückzugeben. Daher müsse man Nichtgeimpften die Möglichkeit geben, sich freizutesten.

Nach den Worten des Famila-Regionalleiters Volker Raddatz hat es der Handelskette keine Probleme bereitet, das Testzentrum einzurichten: „Wir haben im Prinzip alles.“ Famila verkaufe zum Beispiel Tests und Desinfektionsmittel. Auf dem Parkplatz sei genügend Platz für das Zelt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller