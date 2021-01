Schlägerei bei Uetze: Hooligan-Fehde zwischen Hannover und Braunschweig?

Uetze

Die Polizei ermittelt wegen einer Massenschlägerei bei Uetze am Sonnabend. Vieles deutet nach Angaben der Ermittler darauf hin, dass es sich um eine verabredete Auseinandersetzung zwischen Hannover- und Braunschweig-Fans gehandelt haben dürfte. Als die Beamten eintrafen, hielten sich aber nur noch mehr als 20 mutmaßliche Hooligans der Eintracht in dem Waldstück bei Schwüblingsen auf. Die Suche nach den Kontrahenten dauert an.

Wie die Polizei Hannover auf HAZ-Anfrage mitteilt, bemerkte eine Zeugin gegen 13 Uhr zufällig die Schlägerei auf einer Art Lichtung zwischen Schwüblingsen und Arpke (Lehrte). Es sei nicht auszuschließen, dass die Auseinandersetzung sonst unbemerkt geblieben wäre. Nach Ermittlerangaben waren allerdings nur noch mutmaßliche Rowdys der gewaltbereiten Fußballszene aus Braunschweig und Anhänger eines ostdeutschen Vereins vor Ort. Die Eintracht unterhält eine Fanfreundschaft mit dem FC Magdeburg.

Nächstes Niedersachsen-Derby der Grund?

Angesichts der Gesamtsituation geht die Polizei momentan davon aus, dass die Schlägerei auf anderer Seite von 96-Hooligans geführt wurde. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind indes noch offen, ebenso die Zahl der geflohenen Kontrahenten. Ob die Prügelei möglicherweise mit dem bevorstehenden Niedersachsen-Derby zwischen der Eintracht und Hannover 96 am kommenden Sonnabend, 6. Februar, in Braunschweig zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilt, waren unter den angetroffenen Männern mehrere Verletzte. Sie wiesen demnach unter anderem deutliche Kampfspuren in den Gesichtern auf. Alle lehnten aber eine weitere Behandlung durch den Rettungsdienst oder im Krankenhaus ab. Die Schwere der Verletzungen und genaue Zahl der Verdächtigen ist noch offen. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Die Verdächtigen zeigten sich gegenüber der Polizei wenig kooperativ.

Seit Jahren wiederholt Schlägereien

Immer wieder kommt es zwischen den verfeindeten Lagern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Im Vorfeld des Derbys im November 2016 nahm die Polizei 170 Personen fest, die sich zwei Tage vor dem Spiel für eine Schlägerei in Hildesheim verabredet hatten. 87 der Rowdys blieben bis Abpfiff in Gewahrsam. Hannover 96 warf später 36 Mitglieder aus dem Verein, der DFB verhängte 177 Stadionverbote. 2014 lieferten sich die beiden Ultra-Lager eine Schlägerei am Weißekreuzplatz. Im April 2017 stürmten Braunschweiger vor dem Derby die HDI-Arena, die Polizei setzte 183 Personen fest. Ein bis heute unbekannter Eintracht-Fan attackierte dabei einen Beamten mit einem Kuhfuß.

