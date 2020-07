Region Hannover sucht junge Menschen für Freiwilliges Soziales Jahr bei der Feuerwehr Uetze

Uetze/Region Hannover

Ein Jahr lang im Team Brand- und Katastrophenschutz mitarbeiten – das bietet die Region Hannover jungen Leuten im Alter zwischen 18 und 27 Jahren an. Die Gemeinde Uetze macht auf ihrer Homepage darauf aufmerksam, dass die Region für das Freiwillige Soziale Jahr ( FSJ), das am 1. Oktober 2020 beginnt, Bewerber sucht.

Die Aufgaben reichen von der Mitarbeit in der Verwaltung über die Unterstützung der Jugendfeuerwehrwarte und der Mitwirkung bei der Einführung der Software „FeuerOn“ bis zu Reparatur- und Wartungsarbeiten in den feuerwehrtechnischen Zentralen der Region in Burgdorf, Neustadt und Ronnenberg. Die FSJler bekommen zudem eine Truppmannausbildung, in der sie die Grundlagen der Feuerwehrarbeit bei Einsätzen lernen.

Anzeige

Bewerber haben die Auswahl zwischen den Schwerpunkten Feuerwehrtechnik und Verwaltung. Das FSJ dauert zwölf Monate mit einer wöchentlichen Beschäftigungszeit von 39 Stunden. Die Region macht darauf aufmerksam, dass die Einsatzzeiten zum Teil auch in den Abendstunden und am Wochenende liegen. Bewerber sollten nicht nur einen Führerschein der Klasse B haben, sondern auch gute EDV-Kenntnisse im Bereich Office-Anwendungen. Die Region zahlt den FSJlern ein Taschengeld sowie die Kosten für Verpflegung, Fahrt und Unterkunft.

Weitere NP+ Artikel

Interessierte können sich bis zum 31. Juli auf dem Online Bewerbungsportal der Region bewerben. Für Fragen stehen zwei Mitarbeiter der Regionsverwaltung zur Verfügung. Sie sind unter Telefon (0511) 616-23134 und 616-22035 zu erreichen.

Von Anette Wulf-Dettmer