Uetze

„Ich wohne seit 15 Jahren an den Spreewaldseen. So niedrig wie in diesem Jahr war der Wasserstand noch nie“, sagt Felix Homrighausen aus Uetze. Die Seen sind nach dem heißen Sommer mit wenig Regen fast vollständig ausgetrocknet. Das bereitet dem Uetzer große Sorgen. Für ihn stellt sich die Frage, ob momentan...