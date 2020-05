Raumstation ISS ist am Himmel über Uetze zu sehen

Uetze/Peine

Die Internationale Raumstation ISS ist in den kommenden Nächten mit bloßem Auge auch über dem Uetzer Land zu sehen – vorausgesetzt, Wolken verhindern nicht den Blick auf den Sternenhimmel. „Die ISS erscheint, grob gesehen, jeweils im Westen oder Südwesten und ist bis in den Osten oder Südosten als heller, sich schnell bewegender gleichförmiger Lichtpunkt zu erkennen“, sagt Wolfgang Fery aus Peine-Vöhrum, der sich seit Jahren intensiv mit der ISS beschäftigt. Bis Sonntag sei die Bahn jeden Tag um ein kleines Stück versetzt.

Zu beobachten sein soll die Raumstation zu folgenden Zeiten: Dienstag von 23.09 bis 23.14 Uhr, Mittwoch von 22.22 bis 22.28 Uhr und von 23.59 bis 0.01 Uhr, Donnerstag von 23.11 bis 23.15 Uhr, Freitag von 22.23 bis 22.29 Uhr, Samstag von 23.13 bis 23.15 Uhr sowie Sonntag von 22.25 bis 22.29 Uhr.

In 92 Minuten um die Erde

Die ISS hat eine Spannweite von 109 Metern und zieht in rund 400 Kilometern Höhe ihre Bahnen um die Erde. „Mit einer Geschwindigkeit von 28.800 Stundenkilometern braucht die Station rund 92 Minuten für eine Erdumkreisung“, erklärt Fery. „Derzeit befinden sich drei Raumfahrer an Bord.“

Erst im vergangenen Monat war über Teilen der Gemeinde Uetze ein ähnliches Schauspiel am Firmament zu sehen: Mehrere leuchtende Punkte zogen wie an einer Schnur aufgereiht am 18. April über den Nachthimmel. Dabei handelte es sich um Starlink-Satelliten des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX, das von Tesla-Chef Elon Musk gegründet wurde. Zweck der Satelliten ist es, ein weltweit flächendeckendes Internet zu ermöglichen.

Von Dennis Nobbe