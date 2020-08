Uetze

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 29-jähriger Mann aus Hildesheim am Sonntagnachmittag geliefert. Ausgangspunkt war der Fritz-Meinecke-Weg am Irenensee in Uetze. Der Mann, der auf einem Motorrad unterwegs war, fiel den Polizisten um 15 Uhr auf, weil er ihnen extrem langsam entgegenkam.

Als sie dem Motorradfahrer signalisierten, dass er anhalten solle, kam er der Aufforderung nicht nach, sondern erhöhte stattdessen seine Geschwindigkeit und fuhr auf den Grünstreifen, um an dem entgegenkommenden Streifenwagen vorbeizukommen. An der Einmündung auf die B 188 bog er in Richtung Burgdorf ab, obwohl die Strecke wegen der Sanierung der Fahrbahn für jeglichen Verkehr gesperrt ist.

Flüchtiger will sich auf Privatgrundstück verstecken

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Als sie auf die Bundesstraße einbogen, bemerkten sie eine Staubwolke, die von einem Acker in Höhe des Führenmoors aufstieg. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer das Motorrad zurückgelassen und lief zu Fuß zu den Grundstücken in der Nähe. Anwohner beobachteten, wie der Mann versuchte, sich zunächst auf einem der Anwesen und später in einem angrenzenden Wald zu verstecken. Sie informierten umgehend die Polizisten, die einen zweiten Streifenwagen anforderten. Schließlich konnte der Flüchtige gestellt werden.

Betrunken und ohne Führerschein

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Polizei den 29-Jährigen elf Stunden zuvor am Schapers Kamp gestoppt hatten, weil er viel zu schnell gefahren war – allerdings mit einem Auto. Dabei hatte sich herausgestellt, dass der Hildesheimer keinen Führerschein besitzt. Betrunken war er bei beiden Spritztouren. Ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus.

