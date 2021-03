Hänigsen

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht an der Windmühlenstraße aufgeklärt: Sie beobachtete nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 16.50 Uhr, wie ein Autofahrer beim Vorfahren einen VW-Bus streifte. Die Halterin aus Burgdorf hatte ihren Wagen ordnungsgemäß gegenüber dem Blumengeschäft abgestellt. Bei der Kollision beschädigte der Unfallfahrer den linken Außenspiegel des VW, er setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin merkte sich indes das Kennzeichen und konnte es anschließend den Polizeibeamten nennen.

Polizisten überprüften daraufhin das Auto in Winsen/Aller. Dabei stellten die Ermittler fest, dass der rechte Außenspiegel des Nissan eine leichte, unfalltypische Beschädigung aufwies. „Der Fahrzeugführer räumte ein, in Hänigsen gewesen zu sein, will aber von einer Berührung der beiden Außenspiegel nichts bemerkt haben“, sagte die Polizeisprecherin. Ihren Angaben zufolge beträgt der Schaden etwa 300 Euro.

Von Antje Bismark