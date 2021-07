Hänigsen

Eine 45-Jährige aus Hänigsen hat am Sonnabend gegen 18.50 Uhr zwei Nachbarn an der Alten Bahnhofstraße so heftig beleidigt, dass sie sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss. Wegen der massiven Beschimpfungen alarmierten die Männer im Alter von 52 und 55 Jahren die Polizei, wie eine Sprecherin sagte. Den Beamten erklärte die Frau dann, dass einer der beiden Anrufer sie geschlagen und sie an den Haaren gezogen habe. Allerdings wies sie weder Verletzungen auf, noch konnten die Polizisten an der Kleidung eine Spur erkennen, die die Behauptungen belegten. Allerdings stellten die Beamten fest, dass die Frau stark alkoholisiert war. Die Kontrolle mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Frau erhält Platzverweis

Zudem beschuldigte die Hänigserin im Verlauf des Gesprächs immer mehr Personen, sodass die Beamten schließlich ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat einleiteten. Hinzu kommt ein Verfahren wegen Beleidigung. „Die Beschuldigte ist bereits wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten“, teilte die Polizeisprecherin mit und fügte hinzu, dass die Frau zudem einen Platzverweis erhalten habe.

Von Antje Bismark