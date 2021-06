Uetze

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der in Uetze-Hänigsen Unfallflucht begangen hat. Der junge Mann war am Donnerstag um 15.35 Uhr mit seinem Rad auf der Ostlandstraße unterwegs. Während der Fahrt beschäftigte er sich laut einer Zeugin mit seinem Smartphone und schaute die ganze Zeit auf das Display. Daher übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Der Radfahrer prallte gegen das Auto und stürzte. Offenbar blieb er weitgehend unverletzt, denn er stieg sofort wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Sandgrubenweg davon. Er ließ sich auch nicht von der Zeugin aufhalten, die ihn ansprach. Die Frau informierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen Unfallflucht. Durch den Aufprall des Radfahrer ist an dem Passat ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden. Nach Angaben der Zeugin ist der Radler ungefähr 20 Jahre alt und hat lockiges Haar. Er trug ein rotes Basecap, ein weißes T-Shirt und eine bunte Hose. Bei dem Fahrrad handelt es sich vermutlich um ein schwarzes Mountainbike. Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, melden.

Polizei kann Unfallflucht in Uetze aufklären

Mithilfe zweier Zeugen konnte die Polizei wenige Stunden später eine Unfallflucht in Uetze aufgeklärt. Dort war eine 74-jährige Frau aus Uetze am Donnerstag um 17.35 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kaiserstraße rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen den vorderen linken Kotflügel eines Dacias, der neben ihrem Wagen stand. Sie stieg kurz aus, um sich den entstandenen Schaden anzusehen, und fuhr dann davon. Als der Dacia-Fahrer zu seinem Auto zurückkehrte, teilten ihm die Zeugen das Kennzeichen des Golfs mit. Polizeibeamte ermittelten die Adresse der Golf-Fahrerin. Sie trafen sie in ihrer Wohnung an. Die Frau gab die Kollision zu, will aber keinen Schaden festgestellt haben. Dieser beläuft sich nach Polizeiangaben auf 1000 Euro.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller