Uetze

Lange Sitzungen, noch längere Protokolle und Paragraphen voller Bürokratendeutsch – Kommunalpolitik klingt für die wenigsten jungen Menschen interessant. Ann-Kathrin Bury, Patrick Semrau und Meike Siebentaler sehen das anders. Sie sind erst 20 und 22 Jahre alt und damit die jüngsten Mitglieder im neu gewählten Gemeinderat von Uetze. Wir haben sie gefragt, warum sie ihre knapp bemessene Freizeit nicht mit anderen Dingen verbringen.

Ann-Kathrin Bury (CDU): „Die Schule muss genauso fortschrittlich sein wie die Schüler“

Ann-Kathrin Bury ist 20 Jahre alt, ausgebildete Speditionskauffrau und arbeitet als Disponentin für Züge. Quelle: CDU

„Ich bin im Vorstand der Jungen Union – hauptsächlich, weil mir die Werte der CDU wichtig sind“, sagt Ann-Kathrin Bury. Für sie gehöre zur Partei, dass diese demokratisch und konservativ sei und eine wirtschaftsliberale Ebene habe. In dieser Einschätzung habe sie ihr Elternhaus geprägt: Schließlich gehören auch Burys Vater und ihr Bruder der CDU an, wie die 20-Jährige sagt, die sich in der Freizeit als Tennistrainerin und in der Flüchtlingshilfe engagiert. „Ich habe mich für den Rat aufstellen lassen, weil ich schon immer meinen Ort mitgestalten und weiter entwickeln wollte“, begründet sie ihre Kandidatur. Außerdem sei ihr sehr wichtig, dass mehr Frauen und junge Menschen in die Politik gehen. „Die trauen sich oft nicht und denken, sie könnten sich nicht durchsetzen. Aber da ist es Zeit für einen Wandel“, sagt die Speditionskauffrau und fügt hinzu: „Junge Leute bringen neue Ideen ein und haben einen anderen Bezug zu Themen wie Bildung und Digitalisierung. Das möchte ich auch in Uetze umsetzen.“

Die Schule müsse ihrer Meinung nach genauso fortgeschritten sein wie die Schüler. Die Kreidetafel sei da nicht mehr angesagt, sagt sie. In der Gemeinde sollte es ihrer Ansicht nach mehr Geld für Digitalisierung geben und weniger Bürokratie. Außerdem setze sie sich für eine Optimierung der erneuerbaren Energien ein, damit der Klimaschutz auch vorankomme. „Ich glaube, dass Ältere und Jüngere da gut zusammenarbeiten können“, sagt sie.

Patrick Semrau (SPD): „Nicht nur meckern, sondern mitbestimmen“

Der 20-jährige Patrick Semrau studiert Jura in Hannover, möchte aber in Uetze wohnen bleiben. Quelle: SPD

„Ich bin in den Rat gegangen, weil ich noch mehr machen wollte“, begründet Patrick Semrau seine Entscheidung für die Kommunalpolitik. Er sei seit drei Jahren Mitglied in der SPD, auch als Schriftführer im Vorstand. „Beim Parteieintritt war ich noch Schüler. Ich wollte nicht nur meckern, sondern auch mitbestimmen“, sagt der 20-Jährige. Die Themen Umwelt, Soziales und Europa seien ihm besonders wichtig. Uetze habe eine Vorreiterrolle in Sachen Windkraft und Solarenergie – diese gelte es auszubauen. Und noch eine Aufgabe sieht er: Mit dem neuen Bürgermeister Florian Gahre (SPD) müsse das Rathaus noch digitaler werden. „Ich weiß zwar noch nicht genau, wie alles im Rat funktioniert. Aber das lernt man ja von den Älteren“, sagt der Jurastudent.

Schon jetzt stelle er fest, dass Erfahrene auf ihn zukämen und sich erkundigten, was man mal anders machen könnte. „Als junger Mensch hat man ja eine andere Perspektive, und die sollte auch im Rat abgebildet werden“, sagt der Uetzer. Viele junge Leute wollten ihre Zeit nicht investieren oder verließen die Gemeinde, sagt er. Er wolle es anders machen: „Ich wohne total gerne hier und möchte auch bleiben.“ Sein Wunsch: Jeder junge Mensch, der sich für Politik interessiere, solle sich mal eine Partei angucken – solange es eine demokratische sei. „Denn man wird herzlich empfangen und braucht auch kein Politikstudium. Das lernt man alles und das kann auch einfach Spaß machen.“

Meike Siebentaler (Die Grünen): „Von der Klimakrise wird unsere Generation am meisten betroffen sein“

Meike Siebentaler ist 22 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin. Zur Ratswahl stellte sie sich spontan auf. Quelle: privat

In den Rat zu gehen, sei eine ziemlich spontane Idee gewesen, sagt Meike Siebenthaler. Sie gehört seit diesem Sommer der Grünen Jugend an. Bis auf die Teilnahme an Demonstrationen hatte sie sich nach eigenen Angaben zuvor noch nicht politisch engagiert. „Ein Freund von mir ist auch bei den Grünen und hatte mir geschrieben, dass sie noch Leute brauchen“, sagt sie. Sie habe sich schon länger politisch engagieren wollen: „Ich habe mich für die Wahl aufstellen lassen, weil ich auch gesehen habe, dass junge Menschen und vor allem junge Frauen gar nicht vertreten waren.“ Sie wolle jetzt einen Input geben, zumal die Welt auf eine Krise zusteuere, die das ganze Leben auf den Kopf stellen werde.

„Von der Klimakrise wird meine Generation am meisten betroffen sein“, sagt die 22-Jährige. Deshalb sei es wichtig, dass junge Leute im Rat sind. Sie finde es schön, weiter in die Richtung der Klimaneutralität zu gehen. „Das hat sich die Region ja als Ziel bis 2035 gesetzt“, sagt sie. Sie wolle noch mehr Nichtregierungsorganisationen unterstützen, die sich zum Beispiel um Geflüchtete kümmern. Zudem wünsche sie sich, dass junge Menschen mehr Gehör finden. Mit Spannung schaut sie auf die anstehende Zeit: „Viele haben leider für die Kommunalpolitik gar nicht die Zeit zwischen Job, Studium und Ausbildung – das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Aber wir müssen unsere Interessen nach vorne bringen, um einen Wandel anzustoßen.“

Von Leonie Habisch