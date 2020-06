Plakataktion: AWO will Frauen in Krisensituationen schneller erreichen

Uetze

„Das eigene Zuhause sollte während der Corona-Pandemie eigentlich ein sicherer Ort sein – ist es aber für viele Frauen nicht“, sagt die AWO-Frauenberaterin Sarah Ogiermann. Vor allem die verordneten Kontaktbeschränkungen führten zunehmend zu Konflikten und Gewalt in den Familien und Partnerschaften. In dieser Situation wollen die Mitarbeiterinnen der AWO-Frauenberatung die Frauen nicht allein lassen. Mit Plakaten auf der Straße machen sie jetzt auf ihre Hilfsangebote aufmerksam.

Manchmal hilft schon ein Gespräch

Ein erster entlastender Schritt könne schon ein Gespräch sein. „Frauen brauchen einen geschützten Raum, in dem sie über ihre häusliche Situation sprechen können“, sagt Uetzes Gleichstellungsbeauftragte Ann-Kristin Rauhe. Diesen könnten die AWO-Beraterinnen ihnen geben.

Das AWO-Angebot beschränke sich nicht nur auf häusliche Gewalt, betont Ogiermann. „Es richtet sich an alle Frauen in Krisen. Ursachen können Trennung, Scheidung, persönliche oder berufliche Probleme sein.“

Damit die Kontaktaufnahme schnell und unkompliziert funktioniert, können von den Plakaten Zettel mit der Telefonnummer abgerissen werden. „Bei uns rufen regelmäßig auch Nachbarinnen, Freundinnen und Bekannte von Betroffenen an, um sich zu erkundigen, wie sie helfen können. Auch für sie sollen die Plakate ein Hinweis sein“, erklärt Ogiermann.

Brigitte Mende ist jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr in Hänigsen, in der Bücherei an der Mittelstraße 2, für Ratsuchende zu sprechen. Termine können telefonisch unter (05132) 823434 oder per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.de vereinbart werden.

Geplant ist laut Rauhe, auch Beratungsstunden in Uetze anzubieten. Doch durch die Raumknappheit der Gemeinde und die Pandemie sei bislang noch kein fester Raum dafür gefunden. „Auf Wunsch und nach Absprache kann aber auch jetzt schon vor Ort in Uetze beraten werden“, sagt Rauhe.

Von Anette Wulf-Dettmer