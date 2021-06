Die Sozialdemokraten wollen in sieben von neun Uetzer Ortsräten die Politik mitbestimmen. Am Sonnabend haben sie ihre Kandidaten für die Ortsratswahlen in Dedenhausen, Dollbergen, Eltze, Hänigsen, Obershagen, Schwüblingsen und Uetze gewählt.

Ortsratswahlen 2021: Mit diesen Kandidaten tritt die SPD in den Dörfern an

