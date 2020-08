Uetze

Wichtig ist, dass die Feuerwehren zu einem Notfall jederzeit ausrücken können. Deshalb haben die Einsatzkräfte in Uetze monatelang auf ihren regelmäßigen Übungsdienst verzichtet. Dadurch sollte die Ansteckungsgefahr minimiert werden. Jetzt wird wieder trainiert, allerdings anders als vor Corona.

Beim Übungsdienst tragen die Uetzer Feuerwehrleute Mund-Nasen-Masken und halten mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander, wo immer es geht. Darüber hinaus hat die Leitung der Ortsfeuerwehr die 72 Mitglieder der Einsatzabteilung in drei Gruppen eingeteilt. Das jeweilige Team trainiert zusammen und bildet auch im Ernstfall eine Einsatztruppe.

„Bei der Einteilung haben wir darauf geachtet, dass zu jeder Gruppe Atemschutzträger, Maschinisten, Fahrer sowie andere Spezialisten gehören und zu welcher Tageszeit die jeweiligen Mitglieder für Einsätze verfügbar sind“, erklärt Florian Schernich, stellvertretender Ortsbrandmeister. Die Gruppen üben montags ab 19.30 Uhr getrennt voneinander, das heißt jedes aktive Feuerwehrmitglied hat einmal Dienst in drei Wochen. Der Hintergrund: Die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge müssen nach jedem Dienst desinfiziert werden. Das könne aber niemand leisten, sagt Schernich. Deshalb finde der Dienst nur einmal in der Woche statt, denn länger als 72 Stunden an der Luft überlebe das Coronavirus nicht.

Provisorisches Feuerwehrhaus ist fürs Training zu klein

Die Uetzer Feuerwehr ist seit Monaten in sehr beengten Verhältnissen untergebracht. Sie nutzt eine Halle im Gewerbegebiet an der Benroder Straße, bis ihr neues Gerätehaus am alten Standort neben dem Rathaus fertig ist. Das soll laut Frank Hacke, Feuerwehrmann und Leiter des Eigenbetriebs der Gemeinde, im Oktober der Fall sein. „Die Bauarbeiten liegen voll im Plan“, sagt er.

„Für den Übungsdienst ist das Provisorium zu klein“, sagt Zugführer Benjamin Claaaßen. „Deshalb haben wir die Ausbildung komplett nach draußen verlegt.“ An diesem Montagabend geht es zur Tankstelle am Famila-Markt – mit zwei Einsatzwagen, voll besetzt mit Alltagsmasken tragenden Feuerwehrleuten. „Kern des wiederaufgenommenen Übungsdienst ist eine Einsatzübung, die wir in allen Details nachstellen und dann auf mögliche Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten analysieren“, erklärt Claaßen, der die Dienstabende leitet.

Zugführer Benjamin Claaßen (Mitte) geht mit den beiden Atemschutzträgern den Aufbau der Löschleitung bis zum Verteilerkopf (auf dem Boden) durch. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das angenommene Szenario am Famila-Markt: Feuer in einem Gebäude, in diesem Fall der Tankstellenladen. Die Aufgabe heute: Eine Wasserversorgung bis zum Verteiler aufbauen. An den nächsten Montagen folgen dann die darauf aufbauenden Module. Das regelmäßige Training sei wichtig, damit alle Schritte sitzen und die Einsatzkräfte Hand in Hand arbeiten können, egal mit welchem Kamerad man zusammenarbeitet, erklärt der Zugführer.

Auch das wird geübt: Die Feuerwehrleute setzen den Entlüfter in Gang. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Schon 41 Einsätze im Corona-Jahr

„Auch wenn die Feuerwehrleute in den vergangenen Monaten nicht zusammen geübt haben, seien sie trotzdem im Training“, erklärt Claaßen. „Weil wir als Schwerpunktfeuerwehr viele Einsätze haben“. In diesem Jahr waren es laut Schernich bis Juli bereits 41. Im Jahr 2019 war die Freiwillige Feuerwehr Uetze übrigens 64-Mal gefordert. Darunter bei den beiden Großbränden im Gewerbegebiet an der Benroder Straße – das Feuer zerstörte einen Hallenkomplex auf dem früheren Prakla-Gelände – und an der Rudolf-Diesel-Straße, wo die Halle der Hermann Brockmann Recyling GmbH ausbrannte.

Von Anette Wulf-Dettmer