Uetze

Das Naturerlebnisbad Uetze wird am Sonnabend, 1. August, bis tief in den Nacht geöffnet sein – für das erste Mitternachtsschwimmen dieser Saison. Solarleuchten, Kerzen- und Fackelschein werden eine besondere Atmosphäre auf der Anlage an der Bodestraße schaffen. Der Vorstand der Freibadgenossenschaft hat am Mittwochabend beschlossen, diese Veranstaltung trotz der Corona-Pandemie anzubieten.

Bislang wollten die Uetzer Badbetreiber auf alle Aktionen verzichten, die erfahrungsgemäß sehr viele Badegäste anlocken. „Das Risiko ist uns zu hoch gewesen“, erklärt Vorstandsmitglieder Dieter Smolenga. Doch in den vergangenen Wochen hätten sich die Besucher diszipliniert an die Corona-Regeln im Bad gehalten. Zudem sei die Kapazität nie komplett ausgelastet gewesen, berichtet Smolenga. 600 Besucher dürfen derzeit gleichzeitig ins Naturerlebnisbad und 150 ins Wasser.

Kirche feiert Taufgottesdienst im Bad

Wenn das Mitternachtsschwimmen am Sonnabend auf gute Resonanz stößt, sich alle an die Corona-Regeln halten und das Wetter entsprechend gut ist, wird es laut Smolenga wahrscheinlich sogar einen zweiten Termin geben. Stattfinden soll am Sonntag, 23. August, der traditionelle Taufgottesdienst. Pastorin Heidrun Kück wird die Zeremonie ab 10.30 Uhr auf dem Freibadgelände leiten.

Das Mitternachtsschwimmen beginnt um 19 und endet um 0 Uhr. Der Kiosk wird mit dem Team rund um Christine und Willy van der Vleut den ganzen Abend geöffnet haben. Die Uetzer DLRG-Gruppe übernimmt die Aufsicht. Für den besonderen Abend kostet der Eintritt für Erwachsene 4 und für Kinder 2 Euro. Für Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt.

11.000 Badegäste in zwei Monaten

Die Freibadsaison 2020 läuft eher verhalten. „Wir haben zwar mehr Saisonkarten verkauft als in den Vorjahren, aber es kamen bislang noch nie mehr Leute als erlaubt“, sagt Smolenga. Hervorragend laufe in diesem Jahr allerdings das Frühschwimmen ab 5.45 Uhr bis zum Beginn der öffentlichen Badezeit. „Ebenso wird das neue Abendschwimmen von 20 bis 21 Uhr vor allem von Berufstätigen gut genutzt.“ Beide Schwimmzeiten können nur Genossenschaftsmitglieder nutzen, denn es gibt keine Badeaufsicht.

Erst seit 30. Mai hat das Uetzer Naturbad geöffnet – nachdem die strikten Corona-Einschränkungen gelockert worden waren. „Seitdem haben wir 11.000 Besucher gezählt“, berichtet Smolenga. Sonst sei es das Doppelte gewesen. „Wir merken das an den Einnahmen“, sagt das Vorstandsmitglied und versichert, dass die Genossenschaft den Rückgang jedoch finanziell verschmerzen könne. 2019 besuchten 46.000 Gäste das Uetzer Bad, dessen Wasser rein biologisch gereinigt wird.

Von Anette Wulf-Dettmer