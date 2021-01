Nach Dürrejahren: Uetze will regionales Wassermanagement entwickeln

Uetze

Drei Dürrejahre in Folge haben auch in der Gemeinde Uetze den Grundwasserspiegel sinken lassen. In den Wäldern vertrocknen Bäume. Der Wasserspiegel der Gewässer sinkt dramatisch, sodass beispielsweise in den Spreewaldseen im Sommer 2020 massenweise Fische gestorben sind. Gleichzeitig fördert der Wasserverband Peine auf Uetzer Gemeindegebiet Trinkwasser, und die Landwirtschaft benötigt das Grundwasser, um ihre Erträge auf den Feldern zu sichern.

Bürgermeister will Kampf ums Wasser verhindern

Zwischen diesem Spagat will Bürgermeister Werner Backeberg vermitteln, damit es nicht zum Kampf ums Wasser kommt. „Wir müssen gemeinsam mit allen Beteiligten – etwa 50 Akteure in der Gemeinde – Lösungen erarbeiten für die vielfältigen Ansprüche an die Wasserversorgung.“ Das erläuterte er in seiner Rede beim Online-Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntagvormittag. In dieser Runde solle es darum gehen, gemeinsam Lösungen zu finden, „mit denen alle leben können“. Einen Ansatz sieht der Bürgermeister darin, das Wasser in der Fläche zu halten. Bislang sei es immer darum gegangen, Niederschläge schnell abzuführen. „Wir haben mehrere Schöpfwerke an Erse und Fuhse, die sich umgestalten lassen. Oder Entwässerungsgräben können zum Anstauen von Niederschlag genutzt werden.“

Für das „Regionale Wassermanagement in der Gemeinde Uetze“ hat Backeberg bereits die Unterstützung der Region Hannover. „Die Region hat das Konzept angenommen und als ein Pilotprojekt mit modellhaftem Charakter für die ganze Region Hannover als Förderprojekt im Bundesumweltministerium angemeldet. Gleichzeitig habe ich der Region deutlich gemacht, dass ich das Wasserkonzept für unabdingbar halte“, betonte Backeberg in seiner Neujahrsrede. „Auch wenn keine Bundesmittel fließen sollten, muss es umgesetzt werden.“ Eine erste Tranche werde dafür benötigt, das Projekt zu definieren und die Akteure zusammenbringen, was ein sehr hoher Organisationsaufwand sein werde. Wegen der Corona-Pandemie geht Backeberg davon aus, dass es frühestens ab dem zweiten Halbjahr losgehen kann. Die Projektdauer sei auf zwei bis drei Jahre angelegt.

So lief der erste Online-Neujahrsempfang Der Neujahrsempfang der Gemeinde Uetze am Sonntagvormittag, der wegen der Corona-Pandemie erstmals als Livestream aus dem Rathausfoyer übertragen wurde, hatte zu Anfang mit technischen Problemen zu kämpfen. Die musikalischen Darbietungen der Band Marshmallows sowie die Einspielung der Grußworte der Bürgermeister der Samtgemeinden Flotwedel und Wathlingen sowie die Präsentation des Jahresrückblicks stockten immer wieder. Nur die Rede von Bürgermeister Werner Backeberg konnte ohne Aussetzer empfangen werden. Das Problem lag offenbar bei den Internetanbindungen des Rathauses selbst. Das erläuterte Rathaussprecher Andreas Fitz am Montag. Wo konkret der Fehler lag, konnten die IT-Spezialisten der Gemeinde bislang nicht feststellen. Im Durchschnitt hätten 120 bis 130 Leute den Neujahrsempfang über Youtube verfolgt, sagte Fitz. „Die Beteiligung ist damit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben“, räumte er ein. „Es war ein Versuch.“ Bislang ist Uetze die einzige Kommune in der Region, die mit ihrem Neujahrsempfang 2021 online gegangen ist. Möglicherweise haben auch die technischen Probleme dazu geführt, dass Interessierte sich schnell wieder abmeldeten. Wer es noch einmal versuchen will: „Wir haben alle Teile des Neujahrsempfangs noch mal zusammengestellt. Jetzt läuft alles glatt auf Youtube“, sagte Fitz. Ein Klick auf der Homepage der Gemeinde unter „Neujahrsgrußwort Bürgermeister Backeberg reicht.

Neues Klimaschutzziel: Grüner Wasserstoff made in Uetze

In seiner Neujahrsansprache hob Backeberg auch die Bedeutung Uetzes als „Öko-Kraftwerk der Region“ hervor. 454 Ökostromanlagen in der Gemeinde – Windräder, Biogas- und Solaranlagen sowie Biomassekraftwerk – haben 2019 rund 162.300 Megawatt Strom erzeugt, was einem CO2-Äquivalent von 107.000 Tonnen Kohlendioxid entspricht. Allerdings seien die Möglichkeiten für den Bau solcher Anlagen in Uetze weitgehend ausgeschöpft. „Deshalb müssen wir uns nun auf die möglichen Potenziale beim grünen Wasserstoff konzentrieren“, sagte Backeberg. Für die Produktion grünen Wasserstoffs brauche es grünen Strom – „und den haben wir in der Gemeinde Uetze nun reichlich. Ich denke, es sollte uns gelingen, eine Nische zu finden, um in Uetze grünen Wasserstoff zu produzieren.“

Von Anette Wulf-Dettmer