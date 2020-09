Uetze

Die Gemeinde Uetze entwickelt sich zu einem neuen Corona-Hotspot in der Region Hannover. Bis Donnerstagmittag sind 31 Menschen in der Gemeinde positiv auf das Virus getestet worden. Hauptinfektionsherd ist ein Pflege- und Seniorenheim in der Ortschaft Uetze. Dort sind inzwischen 22 Personen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert, davon 16 Bewohner und sechs Beschäftigte.

Inzwischen hat das Pflegeheim in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die infizierten Personen sowie die engen Kontaktpersonen in dem betroffenen Wohnbereich so weit wie möglich separiert, teilt Regionssprecherin Sonja Wendt mit. Dieser Wohnbereich sei für Außenstehende geschlossen. Für das Heim sei ein Besuchsverbot erlassen.

Bewohner zeigen kaum Corona-Symptome

In dem Heim war Ende vergangener Woche ein Corona-Fall gemeldet worden. Daraufhin testeten Mitarbeiter des Gesundheitsamts sofort alle Personen, die im engen Kontakt zum erkrankten Bewohner stehen. Als elf von ihnen positiv getestet wurden, waren die Mitarbeiter erneut vor Ort und haben weitere Tests gemacht. „Ohne Test wären die Infizierten nicht aufgefallen“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel am Mittwoch, denn die getesteten Bewohner hätten keine massiven Corona-Symptome gezeigt.

In Uetze gibt es eine weitere Einrichtung, in der sich das Coronavirus verbreitet haben könnte: die Kita Buddelkiste. Nachdem ein Kind positiv getestet worden war, wurde die Kita, die Platz für 100 Kinder bietet, am Montag geschlossen. Am Mittwochmittag kam ein Team der Johanniter nach Uetze und testete alle Kinder und Erzieherinnen. Die Ergebnisse werden laut Regionssprecher vermutlich am Donnerstagabend vorliegen.

