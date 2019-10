Ausstellung ehrt den Krätzer Künstler Bernd Ehlert

Burgdorf/Krätze

Die Ausstellung „Natur-Impressionen“ des verstorbenen Krätzer Hobbykünstlers Bernd Ehlert ist im Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land zu sehen. Ehlert experimentierte mit Acryl-, Öl- und Mischtechniken und schuf damit wunderschöne Bilder von Pflanzen und Tieren. Seine Arbeiten können montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr, montags von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Pflegestützpunktes, Hannoversche Neustadt 53, angeschaut werden.

Ehlert hatte sich in vielfältiger Weise für die Menschen in der Gemeinde Uetze eingesetzt. Mit seiner Frau Barbara betreute er jahrelang das Seniorenfrühstück im Hänigser Dorftreff. Er schuf die bunten Kinderfiguren, die an Straßenrändern unter anderem in Krätze, am Hänigser Freibad und vor dem Familienhaus in Uetze die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass dort Kinder unterwegs sein können. Er war Mitglied des Seniorenbeirats, der ihm eine Sitzbank auf dem Altmerdingser Festplatz widmete. Ehlert starb im September 2018 bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188.

