Uetze

Bei der Glasfasererschließung der Gemeinde Uetze führen die Deutsche Glasfaser und das Hänigser Unternehmen FNOH-DLS Südheide GmbH einen harten Konkurrenzkampf. Besonders deutlich wird das in Altmerdingsen. Einen Teil der Ortschaft will FNOH an das superschnelle Breitbandnetz anschließen, einen anderen das bundesweit agierende Großunternehmen.

Die Deutsche Glasfaser, die bereits Dedenhausen und Eltze ans Breitbandinternet mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 Megabit pro Sekunde anschließt, hat in den vergangenen Monaten auch Kunden in Uetze, Altmerdingsen und Katensen geworben. Erst kürzlich hat der Konzern entlang der B 188 eine sogenannte Backbone-Leitung, einen Hauptstrang seines Glasfasernetzes, von Uetze nach Altmerdingsen verlegen lassen. „Wir machen hier einen Ringschluss, das heißt, wir verbinden Eltze, Dedenhausen, Uetze, Krausenburg und Dahrenhorst, Altmerdingsen, Krätze, Katensen und wieder Eltze“, sagt Firmensprecherin Kirstin Hackhe auf Anfrage.

Bauarbeiter verlegen für die Deutsche Glasfaser in Höhe der Ortschaft Uetze-Altmerdingsen ein Kabel an der Bundesstraße 188. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

In Dedenhausen und Eltze liegen zwar schon die Leitungen und Hausanschlüsse für das glasfaserbasierte Internet, doch sie sind noch nicht in Betrieb. Die Deutsche Glasfaser will nach Auskunft Hackhes Ende April in Dedenhausen damit beginnen, die Hausanschlüsse zu aktivieren. „Dann geht es nach Eltze“, sagt Hackhe. In beiden Ortschaften will die Deutsche Glasfaser die Tiefbauarbeiten Ende Mai abschließen. Eventuell würden die letzten Hausanschlüsse etwas später freigeschaltet.

Mit der Erschließung Dedenhausens und Eltzes hat die Deutsche Glasfaser bereits im Herbst vorigen Jahres angefangen. Für den Anschluss beider Orte beziehungsweise der Gemeinde Uetze muss das Unternehmen die Bahnstrecke Hannover–Wolfsburg–Berlin mit einem Kabel unterqueren. Diese Arbeiten habe ein Bautrupp erst vor wenigen Tagen erledigt, berichtet Hackhe.

Lesen Sie auch: Deutsche Glasfaser verlegt schnelles Internet direkt in Uetze

Deutsche Glasfaser schließt Katensen an

Das Unternehmen hat Altmerdingsen einschließlich Krätze und Krausenburg, Katensen und Dahrenhorst zu dem Projekt „Uetze Vororte“ zusammengefasst. Die Deutsche Glasfaser will das gesamte Projektgebiet erschließen. Bei der Vermarktung habe sich die erforderliche Anschlussquote von 40 Prozent ergeben, teilt Hackhe mit. Im Projektgebiet und in der Ortschaft Uetze sollen die Tiefbauarbeiten in der Woche ab dem 19. April beginnen. „Wir wollen Ende des Jahres die Tiefbauarbeiten abgeschlossen haben“, kündigt Hackhe an.

In der Woche ab dem 26. April will das Unternehmen in Uetze auf dem Parkplatz am Freibad, in Altmerdingsen am Hänigser Kirchweg und in Katensen an der Straße Eichenhain die Points of Presence (PoPs) installieren, die das Herzstück des lokalen Glasfasernetzes sind.

Darüber hinaus arbeitet die Deutsche Glasfaser in Dollbergen mit dem regionalen Telekommunikationsunternehmen HTP zusammen.

Lesen Sie auch Glasfaser für Uetze-Dollbergen: htp und Deutsche Glasfaser kooperieren

FNOH legt Hausanschlüsse nördlich der B 188

Nach Auskunft des FNOH-Geschäftsführers Cord Homann hat seine Firma vor wenigen Tagen ihre Kunden in Altmerdingsen darüber informiert, dass FNOH jetzt in dem Ort nördlich der Bundesstraße 188 die bestellten Hausanschlüsse baue. „In der Schilfbruchstraße liegt schon eine Trasse von uns“, sagt Homann. Schon vor Jahren habe FNOH das Uetzer Spreewaldseengebiet von Hänigsen aus erschlossen. Wenn es nicht wegen der Corona-Pandemie und Rohstoffmangels – Kunststoff ist laut Homann derzeit knapp – zu weiteren Verzögerungen kommt, werde man die Tiefbauarbeiten nördlich der B 188 im Mai abschließen, kündigt Homann an. Dann könnten die Hausanschlüsse auch freigeschaltet werden. Ausschlaggebend sei der Termin, wann die Altverträge der Kunden auslaufen.

Möglicherweise werde der Hänigser Anbieter wegen der guten Nachfrage auch gleich Hausanschlüsse an der Schaftrift in Altmerdingsen verlegen, auch wenn man dafür die B 188 queren müsse. „Krätze steht noch auf der Kippe“, sagt Homann. Dort sei das Interesse nicht so groß wie von FNOH erhofft.

Trasse im Gewerbegebiet ist fertiggestellt

Außerdem erschließt FNOH derzeit das Gewerbegebiet Uetze-Nordost an der Benroder Straße. „Die Trasse haben wir schon im vorigen Jahr fertiggestellt. Wer bei uns den Hausanschluss bestellt hat, bekommt ihn jetzt“, berichtet der Geschäftsführer. Bei FNOH sei auch ein nachträglicher Anschluss möglich.

Das Hänigser Unternehmen plant, Glasfaseranschlüsse auch in Hänigsen und Obershagen zu verlegen, hat allerdings noch nicht intensiv dafür geworben. Wegen der Konkurrenzsituation mit der Deutschen Glasfaser – auch im Landkreis Gifhorn – hatten laut Homann andere Vorhaben Vorrang. Bereits seit geraumer Zeit versorgt FNOH Schwüblingsen mit Breitbandinternet. Die Glasfaserleitungen wurden beim Bau des dortigen Nahwärmenetzes 2018/2019 verlegt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller