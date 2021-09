Hänigsen

Herbe Kritik an den Zuständen bei der Kommunalwahl in der Grundschule Storchennest in Uetze-Hänigsen übt der Hänigser Thomas Anderson. Nicht nur er habe sich über die langen Wartezeiten geärgert. „Ich habe viele Leute schimpfen gehört“, sagt Anderson. Nach seiner Meinung war der Hauptgrund für „die schlecht organisierten Abläufe“, dass die Wähler der Hänigser Wahlbezirke 5 und 6 in der Schule ihre Stimmen abgeben sollten. Bisher war das Wahllokal des Bereichs 5 im Feuerwehrhaus. Wegen der Covid-19-Pandemie könnten dort derzeit aber keine Veranstaltungen stattfinden, erläutert Gemeindewahlleiterin Ursula Tesch.

Laut Anderson hatte sich am Sonntag schon vor dem Schule „eine größere ratlose Menschenmenge“ gebildet. Zahlreiche abgestellte Fahrräder hätten den Zugang zum Gebäude erschwert. Den handgeschriebenen kleinen Zettel im DIN-A-4-Format, dass sich die Wähler in der Schule in zwei Schlangen vor der Aula (Wahlbezirk 5) und der Mensa (Wahlbezirk 6) einreihen sollten, habe man leicht übersehen können. So habe eine gehbehinderte ältere Frau ein Stunde lang in der falschen Schlange gestanden. „Warum hier ein ordentlich gedrucktes Plakat in A3 nicht möglich war, erschließt sich mir nicht“, sagt Anderson.

Wähler holt Stühle für Wartende

Aus seiner Sicht hätten für Wähler, denen das lange Anstehen Probleme bereite, in den Gängen Stühle bereitstehen müssen. „Ein Wähler, der kurz entschlossen aus den Klassenräumen Stühle für ältere Wartende holte, die nach einer halben Stunde Wartezeit einfach nicht mehr stehen konnten, wurde von Wahlhelfern angepflaumt, er solle in der Reihe bleiben“, erzählt Anderson. Außerdem kritisiert der Hänigser, dass die Lüftungsanlage in der Mensa am Sonntag ausgeschaltet war. „Die Luft in der Mensa und vor allem im Wartebereich war zum Schneiden“, klagt Anderson.

Während er 45 Minuten brav gewartet habe, hätten zwei andere Wähler währenddessen genervt aufgegeben. „Sie verließen das Lokal und verzichteten auf ihr demokratisches Grundrecht“, sagt Anderson. Zustände wie am Sonntag in der Hänigser Schule schürten die ohnehin wachsende Wahlverdrossenheit. Nach Ansicht des Hänigsers hätte man einen Teil des Ärgers vermeiden können, wenn die Gemeinde für den Wahlbereich 5 ein Wahllokal im Haus am Pappaul oder im Schützenheim eingerichtet hätte.

Tesch fordert dazu auf, Gehbehinderte vorzulassen

Wahlleiterin Tesch lässt die Kritik nicht gelten. Von einigen Hänigsern habe sie die Rückmeldung bekommen, dass sie es gut fänden, nicht im Feuerwehrhaus, sondern in der Grundschule wählen zu können. Sie räumt allerdings ein, dass die Wähler in der Hänigser Schule Schlange gestanden hätten. Dies sei aber auch an anderen Orten so gewesen, fügt sie hinzu. Das Aufstellen von Stühlen für gehbehinderte Wartende hält sie nicht für notwendig: „Ich finde es selbstverständlich, dass man Menschen mit Mobilitätsschwierigkeiten vorlässt“, sagt Tesch.

Sie verspricht Verbesserungen am Sonntag, 26. September, wenn die Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten und die Bundestagswahl anstehen: „Den Hinweis auf die beiden Wahlräume können wir größer fassen und eventuell zusätzlich einen Aufsteller vor dem Eingang platzieren.“ Außerdem könne die Gemeinde die Wähler auffordern, ihre Fahrräder nicht vor dem Eingang abzustellen.

Die Lüftung der Mensa sei nicht in Betrieb gewesen, bestätigt Tesch. Als sie zweimal in der Hänigser Schule vorbeigeschaut habe, sei die Terrassentür der Mensa offen gewesen. „Da war Durchzug“, betont Tesch. Allerdings könnten die Wahlhelfer nicht die ganze Zeit im Zug sitzen. Am 26. September werde die Lüftung laufen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller