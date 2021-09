Bürgermeisterwahl - So will Florian Gahre (SPD) als Verwaltungschef in Uetze starten

Wohnungssuche, Umzug, Kita-Platz: Der neue Uetzer Bürgermeister Florian Gahre (SPD) bereitet nach seinem Durchmarsch bei der Wahl seinen Start im Rathaus vor. In diesem Gespräch verrät er, wie er die erste Woche plant.