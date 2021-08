Kommunalwahl in Uetze - Frage zur Wahl: Was wollen Sie für die Jugend in Uetze tun?

Ob Verkehr, Bildung oder Wohnraum: Die HAZ/NP-Lokalredaktion hat die zur Kommunalwahl in Uetze antretenden Parteien zu den wichtigsten Themen befragt. Lesen Sie hier die Antworten. Heute: Wie wollen die Parteien auch für junge Menschen in Uetze ein attraktives Wohnumfeld schaffen?