Kita Schneckenhaus: Kinder schicken ihren Erzieherinnen Briefe

Seit Mitte März sind Schulen und Kindergärten wegen der Corona-Pandemie geschlossen. „Uns ist sehr wichtig, dass wir nicht den Kontakt zu den Familien verlieren“, sagt Anna Moor, Leiterin der Kindertagesstätte Schneckenhaus in Uetze-Hänigsen. Deshalb rufen die Erzieherinnen bei den Kindern an, die sie in ihren Gruppen betreuen. Vor Ostern hätten die Familien ein bis zwei Anrufe erhalten. Weil die Kitas jetzt noch länger geschlossen bleiben, werde es weiterhin regelmäßig Telefongespräche geben.

„Meistens sind zuerst die Eltern am Telefon“, sagt Moor. Bei ihnen erkundigten sich die Erzieherinnen, wie die Familien mit der derzeitigen Situation zurechtkommen. „Wir sind gefragt worden, wie es uns geht und ob Schwierigkeiten bestehen“, berichtet Elternsprecherin Vanessa Rathmann. Laut Moor hängen die Fragen, die die Erzieherinnen stellen, vom Verlauf des offenen Gesprächs ab. Es werde auch darüber gesprochen, was die Eltern mit den Kindern unternehmen und ob sie Hilfe benötigen.

„Die Kinder vermissen Erzieherinnen sehr“

„Viele Eltern holen die Kinder ans Telefon“, sagt Moor. Die erzählten dann, was sie zu Hause machen. Es werde während der Telefonate immer wieder deutlich, dass die meisten Jungen und Mädchen Sehnsucht nach der Kita und ihren Freunden hätten. Wenn ein Kind Geburtstag habe, gratuliere die jeweilige Erzieherin telefonisch, berichtet die Kitaleiterin.

„Die Kinder vermissen die Erzieherinnen sehr“, sagt Elternsprecherin Rathmann. „Durch die Anrufe merken sie, dass die Erzieherinnen an sie denken.“ Auch bei den Eltern kommen die Anrufe offenbar gut an. Sie habe sich bei Vätern und Müttern erkundigt und positive Rückmeldungen erhalten.

Viele Kinder halten den Kontakt zu ihren Erzieherinnen auch, indem sie ihnen Briefe in die Kita schicken. „Meistens sind es Bilder, die die Kinder gemalt haben“, erzählt Moor. In den Briefumschlägen seien hin und wieder auch Basteleien und Fotos. Weil es eine Notbetreuung in der Kita Schneckenhaus gibt, sind immer einige Erzieherinnen in der Tagesstätte. An ihre übrigen Kolleginnen leitet Moor die Briefe weiter.

Liste mit Spielen für alle Kita-Eltern

Für die Eltern aller Kita-Kinder aus der Gemeinde Uetze hat Elke Salewski aus dem Uetzer Familienhaus eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die Eltern mit ihren Kinder spielen können. Zum Beispiel könne man einen Hinkekasten auf den Boden malen und alle miteinander um die Wette hüpfen. Ein anderer Vorschlag lautet, bei einem Frühlingsspaziergang Blüten am Wegesrand zu fotografieren und dann zu Hause gemeinsam im Internet nachzusehen, um welche Pflanzen es sich handelt.

Außerdem hat Salewski Fotos von Yogaübungen beigefügt, die die Kinder machen können. „Wir haben die Spieleideensammlung an die Eltern weitergeleitet“, berichtet Moor. Darüber hinaus hat die Kita-Leiterin den Eltern Tipps gegeben, wo sie im Internet weitere geeignete Spiele finden können.

Osterpost für die Kinder

„Zu Ostern haben wir an alle Kindern einen Brief verschickt“, erzählt Moor. In dem Briefumschlag waren Kressesamen. Die Kinder könnten die Samen im Garten oder in einem Blumenkasten aussäen. Eltern ihrerseits haben das Kita-Team zu Ostern mit einem Geschenk überrascht. Sie haben ein Poster mit Fotos der Kinder angefertigt und vor die Tür der Tagesstätte gestellt. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, sagt die Leiterin.

