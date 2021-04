Hänigsen/Obershagen

In der evangelischen Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen werden im April acht Konfirmationsgottesdienste in der St.-Petri-Kirche in Uetze-Hänigsen gefeiert. Auftakt ist am Sonnabend, 17. April, um 10 Uhr. Grund für diese Flut von Gottesdiensten sind die Corona-Regeln. In der Kirche gibt es laut Pastor Steffen Lahmann nur Platz für maximal 30 Personen, wenn die vorgeschriebene Abstände eingehalten werden sollen. In jedem Gottesdienst werden deshalb nicht mehr als drei Jugendliche konfirmiert, damit auch die Angehörigen mit in die Kirche kommen können.

Insgesamt sollen in diesem Jahr 35 Jugendliche aus Hänigsen und Obershagen konfirmiert werden. Es sind alles Konfirmanden, die eigentlich schon im Frühling 2020 ihre Feier gehabt hätten. Diese war jedoch wegen des damaligen Lockdowns ausgefallen. Einen aktuellen Konfirmandenjahrgang gibt es übrigens nicht. „Da wir in diesem Jahr den Konfirmandenunterricht aufgrund der Corona-Situation ausgesetzt haben, werden wir im nächsten Jahr einen Doppeljahrgang haben“, sagte Lahmann.

Das sind die Konfirmanden, die an den nächsten zwei Wochenenden konfirmiert werden:

Sonnabend, 17. April, 12 Uhr, Mandy-Sue Beck und Celina Pischke sowie um 14 Uhr Alina Tietze und Anna Wöhler;

Sonntag, 18. April, 10 Uhr, Louis Müller, Kian Peukert und Jonas Tammen sowie um 12 Uhr Maya Haack, Melissa Hennig und Meike Lummert;

Sonnabend, 24. April, 12 Uhr, Luis Clever und Joel Schwarz sowie um 14 Uhr Finn Koch und Sönke Lahmann;

Sonntag, 25. April, 10 Uhr, Tjark Leider und David Schmidt sowie um 12 Uhr Tim Beerbom, Leonard Grigoriu und Miklas Leßmann.

Die übrigen 16 Jungen und Mädchen werden erst am ersten Juliwochenende, 3. und 4. Juli, konfirmiert. Den Sommertermin habe die Gemeinde angeboten, damit Familien auch zu Hause mit ihren Gästen feiern können, erläuterte Lahmann.

Von Anette Wulf-Dettmer