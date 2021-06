Uetze

Wie viel müssen künftig Eltern für den Besuch ihrer Kinder in einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Uetze bezahlen? Eine Vorentscheidung über die künftigen Gebührensätze fällt voraussichtlich in der Sitzung des Ratsausschusses für Jugend, Familie und Soziales am Donnerstag, 17. Juni, ab 18 Uhr. Die Zusammenkunft der Politiker ist als hybride Sitzung geplant.

Ursprünglich war eine Erhöhung der Kita-Gebühren für den 1. August 2020 vorgesehen. Wegen der Covid-19-Pandemie soll sie auf den 1. Januar 2022 verschoben werden. Nur für die Mittagsverpflegung soll das höhere Entgelt bereits zum 1. August dieses Jahres fällig werden. Der Kindergartenbesuch bis zu acht Stunden am Tag ist zwar kostenfrei, die Betreuung in der Krippe und im Hort sowie im Früh- und Spätdienst der Kindergärten hingegen nicht.

Gemeinde muss Einnahmeausfälle verkraften

Wegen der Corona-Pandemie fand in den Kitas in 2020 mehrere Monate lang und in diesem Jahr von Januar bis Mai kein Regelbetrieb statt. Die Gemeinde hat daher in den Zeiträumen keine Gebühren erhoben. Nach Auskunft des Gemeindesprechers Andreas Fitz belaufen sich die Einnahmeausfälle insgesamt auf rund 500.000 Euro.

Die Verwaltung wird in der Sitzung zudem über das Corona-Aufholpaket für Kinder und Jugendliche, das Feriencardprogramm und die Einrichtung eines Jugendbeirats berichten. Außerdem stehen Berichte der Gleichstellungsbeauftragten Ann-Kristin Rauhe, des Seniorenbeirats und der AWO-Beratungsstelle auf der Tagesordnung.

Wer sich die Sitzung im Rathaus anschauen will, muss sich vormittags unter Telefon (05173) 970116 oder (05173) 970128 anmelden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller