Uetze/Dedenhausen/Schwüblingsen

Wer gern hiesige Frühkartoffeln zu Schnitzel und Spargel isst, muss sich noch etwas gedulden. Die Kartoffelpflanzen haben auf den Äckern in der Gemeinde Uetze unter dem kalten Aprilwetter mit Nachtfrösten gelitten. Auch das Wachstum anderer Pflanzen hat sich nach Angaben des Uetzer Landwirts Karsten Bethmann im Vergleich zu den Vorjahren um etwa zehn Tage verzögert. Doch Grund zur Panik besteht für ihn und seine Berufskollegen nicht. „Die vergangenen Jahre waren Ausnahmejahre. Für mich ist das Wetter in diesem Jahr eher normal“, sagt Bethmann.

Junge Kartoffelpflanzen sind sehr empfindlich

Unter den Nachtfrösten bis zu minus vier Grad hätten die Frühkartoffeln trotz Frostschutzberegnung gelitten, berichtet Landwirt Bernd Gellermann aus Dedenhausen. Nach seinen Worten halten sich aber die Schäden in Grenzen – auch auf den Äckern, auf denen er die Folie bereits abgenommen hat. „Die Pflanzen sind noch sehr empfindlich“, sagt er. Stengel und Blätter seien abgebrochen, weil sich an ihnen bei den niedrigen Temperaturen zu viel Eis gebildet habe. Auf einem Acker des Schwüblingser Landwirts Carsten Fricke haben am Donnerstag die Frühkartoffeln außerdem bei einem Hagelschauer leichten Schaden genommen.

Bethmann und Fricke gehen davon aus, die ersten Frühkartoffeln um den 15. Mai herum ernten zu können. Auf einen genauen Tag wollen sie sich nicht festlegen. Gellermann will bereits am zweiten Maiwochenende eine kleine Menge nur für seine Kartoffelkiste auf dem Hof ernten. „Viele essen gern am Muttertag neue Kartoffeln zum Spargel“, sagt er. Für größere Mengen für den Großmarkt sei es dann noch zu früh. Die Ernte am zweiten Maiwochenende werde eine Proberodung sein, fügt Gellermann hinzu.

Zwiebeln und Möhren brauchen jetzt Regen

„In den vergangenen Jahren war die Vegetation zu diesem Zeitpunkt schon weiter“, sagt Fricke. 2021 sei das Wetter im April mit seiner Unbeständigkeit etwa so gewesen, wie man es von früher kenne. Allerdings sei der April nicht übermäßig feucht gewesen. Daher sei der Landregen in den vergangenen Tagen gerade zur rechten Zeit gefallen. „Den Regen brauchten wir für das Auflaufen des Gemüses und der Zuckerrüben, denn er macht die Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar“, erklärt Fricke. Neben den Rüben hätten vor allem Zwiebeln und Möhren den Regen nötig gehabt. Für ein schnelles Wachstum fehle nun lediglich die Wärme.

„Im vorigen Jahr mussten wir Ende April schon das Wintergetreide und die Kartoffeln wegen der Trockenheit beregnen“, erinnert sich der Schwüblingser. Für die Landwirte sei es gut, wenn es Ende April und Anfang Mai feucht sei. Das spare Beregnungskosten.

Gellermann hofft, nach dem Regen der vergangenen Tage mit dem Bewässern seines Roggens noch einige Zeit warten zu können. Die Kartoffeln hätten derzeit wegen der Frostschutzberegnung noch genügend Wasser, sagt der Dedenhausener. Bei den Zuckerrüben reicht es laut Bethmann aus, sie erst nach dem Reihenschluss zu beregnen. Mais werde erst jetzt gedrillt, berichtet Gellermann.

