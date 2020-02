Kalihaldenabdeckung: Uetzer demonstrieren vor Landtag

Aus Protest gegen die geplante Abdeckung von Kalihalden mit Bauschutt haben am Mittwoch rund 30 Teilnehmer vor dem niedersächsischen Landtag demonstriert. Auch die Bürgerinitiative Umwelt Uetze war dabei. Ohne Erfolg: Der Landtag stimmte mehrheitlich gegen ein Verbot der Haldenabdeckung.

Anwohner von Orten in der Nähe von Kalihalden demonstrieren am Mittwoch mit Plakaten vor dem niedersächsischen Landtag in Hannover. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa