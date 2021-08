Uetze/Hänigsen

Im Uetzer Schulzentrum und in der Hänigser Grundschule am Storchennest haben Handwerker während der Sommerferien alle Hände voll zu tun. Dabei handelt es sich laut des Leiters des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof, Frank Hacke, überwiegend um Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten, die dem Verschleiß geschuldet sind.

Außerdem werden zwei Kindertagesstätten renoviert: Die Fassade des Hauses Kunterbunt bekommt einen neuen Anstrich. „Insbesondere ist die Westfassade der Witterung ausgesetzt“, berichtet Hacke. Gestrichen werden auch die Wände im Eingangsbereich und im Forum der Kita Buddelkiste.

Im Schulzentrum an der Marktstraße in Uetze stehen mehrere Dachreparaturen an. Im Rahmen dieser Arbeiten sollen Dachdecker gleich die Innenverkleidung der Lichtkuppeln im Bereich der Agora erneuern und das Dachlichtband über der Mensa abdichten. Im Haupttreppenhaus der Gebäudetrakte, die früher Teil der Realschule waren und die heute überwiegend von der Aurelia-Wald-Gesamtschule genutzt werden, muss der Fußbodenbelag erneuert werden.

Flucht- und Rettungsplan wird überprüft

Die Türen der Umkleideräume in der großen Sporthalle lassen sich nicht nach außen öffnen, wenn sie verschlossen sind. Somit können sie bei Gefahr den Fluchtweg versperren. Die Gemeinde stattet sie nun mit sogenannten Panikbeschlägen aus. Daher überprüft und aktualisiert sie den Flucht- und Rettungswegeplan. „Das muss immer alle paar Jahre gemacht werden, um auf den aktuellen Stand zu kommen“, sagt Hacke. Außerdem ist geplant, die Lichtkuppel über dem Treppenaufgang in der großen Sporthalle zu erneuern.

Im Schulzentrum rüsten die Hausmeister die Beleuchtung der Fluchtwegkennzeichnung auf die stromsparende LED-Technik um. „Die Leuchtmittel werden sukzessive ausgetauscht“, erläutert der Eigenbetriebsleiter.

Ein Kind mit einem Handicap wird nach Hackes Informationen nach den Sommerferien die Hänigser Grundschule am Storchennest besuchen. Für die Inklusion wird in der Schule ein Raum hergerichtet. Ein Schallschutz und ein neuer Bodenbelag sollen die Akustik verbessern.

Türen werden ausgetauscht

Türen, die in die Jahre gekommen sind, werden in der Hänigser Grundschule ausgewechselt. Reparaturbedürftig ist die Sonnenschutzanlage des Trakts an der Moorgartenstraße. Handwerker haben auch in der Kaffeemühle, dem ältesten Teil des Hänigser Schulgebäudes, zu tun. Das Dach der Kaffeemühle ist nicht mehr im besten Zustand. Dachdecker müssen die Hohlpfannen wieder verstreichen.

Da die Schüler nicht ohne Weiteres auf den Dachboden gelangen sollen, wird ein Gittertor vor die Dachbodentreppe der Kaffeemühle gesetzt. Laut einem Gutachten muss auf dem Dachboden ein Schornstein abgerissen werden. „Der wird seit Jahren nicht mehr genutzt, weil es eine zentrale Heizungsanlage gibt“, sagt Hacke.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller