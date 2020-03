Notbetreuung: Nur 17 Kinder besuchen aktuell die Kitas in Uetze

Uetze

Die Notbetreuung von Schul- und Kita-Kindern in Uetze wird nur von wenigen Familien in Anspruch genommen. Einzig die Hänigser Grundschule ist zurzeit geöffnet – für zwei Schüler. In den Kitas der Gemeinde werden täglich zwischen 13 bis 17 Kindern betreut. Diese Zahlen nennt Rathaussprecher Andreas Fitz. Die Erzieher und Erzieherinnen in den Kitas teilen sich die Aufgabe, „sodass jeder mal an der Reihe ist“. In einer Gruppe spielen maximal fünf Jungen und Mädchen zusammen.

„Wir sind davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach der Notbetreuung größer ist“, sagt Fitz. Die Gemeinde werde die Notbetreuung solange anbieten, wie es nötig ist, versichert er. Nutzen dürfen dieses Angebot nur Eltern, die im Gesundheitswesen, bei Polizei, Rettungsdiensten, Katastrophenschutz und Feuerwehren, im Justiz- und Vollzugsbereich, in Lebensmittelproduktion und -handel sowie Informationstechnik und Finanzwesen beschäftigt sind.

Von Anette Wulf-Dettmer