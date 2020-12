Uetze

Schäden von insgesamt rund 400 Euro haben Randalierer Sonntagfrüh in der Immanuel-Kant-Straße und im Klintsweg angerichtet – vermutlich mit Silvesterböllern. Nach ersten Zeugenberichten sollen mindestens zwei Personen dafür verantwortlich sein. Die Randale spielte sich in der Zeit von 3 bis 4 Uhr ab. Im Klintsweg wurde ein feststehender Aluminiumbriefkasten durch die Explosion völlig zerstört, berichtet die Polizei. In der Immanuel-Kant-Straße beschädigten die Unbekannten einen Garten, einen beleuchteten Schneemann sowie mehrere Gegenstände aus Ton.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es am Freitagabend zwischen 21 und 23.30 Uhr an der Gifhorner Straße gekommen. Auf Höhe des Hauses Nummer 10 wurde die Heckscheibe eines dort geparkten Autos der Marke Hyundai beschädigt. Einen Hinweis auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen in Uetze machen können, bittet die Polizei sich in der Burgdorfer Polizeiinspektion, Telefon (05136) 8861-4115, oder in der Dienststelle Uetze, Telefon (05173) 925-430, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer