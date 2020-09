Uetze

Am Dienstagmittag hat das Gesundheitsamt die aktuellen Corona-Zahlen für die Kommunen in der Region Hannover gemeldet. In Uetze gibt es nach wie vor die meisten Corona-Fälle, aber es sind weniger geworden. 32 Personen gelten aktuell als infiziert. Am Vortag waren es noch 37. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass von den acht Menschen, die am 7. September als infiziert gemeldet worden waren, fünf als genesen gelten.

Für eine Entwarnung ist es zum jetzigen Zeitpunkt aber zu früh. Denn noch sind die Testergebnisse von den Schülern des Gymnasiums und der Grundschule Uetze nicht bekannt. Nachdem ein Fünft- und ein Viertklässler positiv auf Corona getestet worden waren, hatten die Schulleitungen die jeweiligen Klassen und Lehrkräfte, die sogenannten K1-Kontakte, am Montag nach Hause geschickt. Sie alle werden getestet, und dann beginnt das Warten auf das Ergebnis.

Der Rückgang der Zahl der akut Infizierten bedeutet auch, dass nach dem Corona-Ausbruch in einem Uetzer Seniorenheim kein weiterer Bewohner oder Mitarbeiter positiv getestet wurde. Seit dem 5. September wurde das Virus bei 23 Menschen, die in der Einrichtung leben oder arbeiten, nachgewiesen.

Keinen weiteren Corona-Fall gibt es in der Kita Buddelkiste, zumindest wurde dem Gesundheitsamt keiner gemeldet. Nachdem ein Kind positiv getestet worden war, hatte die Gemeinde die Kita am 7. September geschlossen. Alle Kinder und Mitarbeiter wurden getestet. Am Montag, 21. September, wird der Betrieb wieder aufgenommen.

