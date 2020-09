In Uetze gibt es einen neuen Corona-Infizierten

Uetze

20 Uetzer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete das Gesundheitsamt der Region am Dienstagnachmittag. Damit ist die Zahl der akuten Corona-Fälle seit Montag stabil. Allerdings ist ein neuer Fall dabei. Denn die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Covid-19-Virus in Uetze getestet wurden, ist auf 100 gestiegen, am Montag lag sie noch bei 99. Von den 100 gelten 77 als genesen, drei Menschen sind gestorben.

Das Gesundheitsamt macht keine Angaben dazu, wo dieser neue Corona-Fall aufgetreten ist. Seit Freitag, 18. September, ist die Zahl der akut Infizierten von 45 auf jetzt 20 gesunken. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Uetzer Seniorenheim waren die Corona-Zahlen in der 20.600-Einwohner-Gemeinde in die Höhe geschnellt. Uetze war vor zwölf Tagen die am stärksten betroffene Umlandkommune in der Region Hannover. Diesen Platz übernimmt jetzt Garbsen mit 39 Infizierten, Langenhagen folgt mit 21. Für Lehrte sind 17 und für Burgdorf elf – am Montag waren es neun – positiv getestete Personen gemeldet.

Inzwischen ist laut Rathaussprecher Andreas Fitz auch die Quarantäne für eine fünfte Klasse am Uetzer Gymnasium und eine vierte an der Uetzer Grundschule aufgehoben. Ebenso hat die Kita Buddelkiste ihren Betrieb wieder aufgenommen. Zurzeit laufe der Betrieb in allen Schulen und Kitas, sagt Fitz.

Von Anette Wulf-Dettmer