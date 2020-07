Der Rat der Gemeinde hat in seiner jüngsten Sitzung Horst Schrage zum neuen Schiedsmann für die Orte Dedenhausen, Dollbergen, Eltze und Uetze gewählt. Der IHK-Hauptgeschäftsführer Schrage geht Ende Juli in den Ruhestand und übernimmt ab Oktober das Ehrenamt in seiner Heimatgemeinde.