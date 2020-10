Uetze

Wenn am Montag die Schule beginnt, dann geht auch die Lernhilfe unter der Regie von Sandra Körtke weiter: Sie koordiniert die Ehrenamtsarbeit in Uetze für die Diakonie – und achtet in diesem besonderen Jahr vor allem auf die Jüngsten. Denn seit der Schulschließung im Frühjahr weiß Körtke, dass vor allem Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sehr schnell ins Hintertreffen geraten.

Neun Familien hat die Diakonie-Mitarbeiterin in den sieben Wochen betreut, in denen die Schulen nicht öffneten. „Keine von ihnen besitzt einen Laptop oder einen Computer“, sagt Körtke mit Blick auf den zunehmend digital ausgerichteten Unterricht in den eigenen vier Wänden. Die von Behörden, Lehrern oder Verlagen entwickelten Apps, Videos oder andere digitale Angebote erreichten deshalb die Jungen und Mädchen aus diesen Familien überhaupt nicht. Seitdem hat Körtke ein Ziel: Sie sucht für die Schulkinder gebrauchte Laptops, PCs oder Tablets, um ihnen überhaupt die Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Alle Uetzer Schulen haben sich darauf verständigt, als mobile Endgeräte für den Unterricht in der Schule und zu Hause iPads einzusetzen.

Sandra Körtke : „Die Kinder sind abgehängt gewesen“

Unmittelbar nach dem vorläufigen Aus für den Präsenzunterricht schalteten die Lehrer der Grundschüler die Diakonie ein. „Sie schickten mir die Wochenpläne per E-Mail, ich habe sie ausgedruckt und in die Familien gebracht“, schildert Körtke den Ablauf. Auf diese Weise habe sie den Kontakt halten können und als Bindeglied zwischen den Lehrern und den Kindern gearbeitet, weil die Eltern oftmals überfordert gewesen seien. „Für die Situation hatten sie Verständnis, nachdem ich sie erklärt hatte“, sagt Körtke. Doch ihrem Nachwuchs hätten sie nicht bei den Aufgaben helfen können.

Die Koordinatorin nennt als Beispiel eine Erstklässlerin, deren Eltern Analphabeten sind. Sie lernen zurzeit Deutsch in Integrationskursen, so diese denn wieder angelaufen seien. Aber sie hätten eben keine Hilfestellung bei Arbeitsblättern geben können, auch wenn sich der Vater sehr bemüht habe. Den Lehrern zollt die Koordinatorin gleichwohl Respekt, sie hätten ungewohnte Wege probiert, um dem Mädchen zu helfen. „Eine Lehrerin hat neue Filme gedreht und damit Lautmalerei gezeigt“, sagt sie. Oder sie habe per Whatsapp-Video angerufen und sich Lösungen erklären lassen. Aber: „Die Mehrheit der Kinder aus diesen Familien ist abgehängt gewesen.“

Kopfrechnen, Spielen und Lesen in der Lernhilfe

Das will Körtke unbedingt ein weiteres Mal verhindern, denn die vom Land finanzierten Tablets könnten die Kinder nicht mit nach Hause nehmen. Gescheitert sei auch das gemeinsame Bemühen mit der Caritas, über das Bildungs- und Teilhabepaket einen Rechner zu bekommen. „Letztlich hätten die Familien ein Darlehen erhalten und zurückzahlen müssen, was sie nicht können“, sagt sie. Dabei sehe sie täglich in der Lernhilfe an einem geschenkten Computer, wie dieses Medium die Kinder zum Lernen animiere.

Die Bilder der Kinder aus der Diakonie-Lernhilfe beschäftigen sich zunehmend mit der Corona-Pandemie. Quelle: Antje Bismark

„Plötzlich liest eine Drittklässlerin einer Jüngeren etwas laut aus einem E-Book am Bildschirm vor“, schildert sie ihre Beobachtung. Andere lösten Sudokus und freuten sich über das Lob, das kleine Figuren versprühen. Und wieder andere nutzten Apps für spielerische Fragen aus der Natur. „Der Rechner hat eine Sogwirkung auf die Kinder“, sagt Körtke, die von vier Schülerinnen bei der Lernhilfe unterstützt wird. Dabei grenzt sie das diakonische Angebot klar von einer Hausaufgabenbetreuung ab. „Die Kinder kommen mit ihren Fragen, und wir helfen ihnen“, sagt sie. Mal spielten sie, um die Deutschkenntnisse zu verbessern, mal stehe Kopfrechnen an.

Corona mit all seinen Einschränkungen haben die Kinder angenommen, das zeigen Bilder aus der Lockdown-Zeit. Damals hatte Körtke die Familien mit Stiften und Papier versorgt. Die Motive geben Einblick in die Gedanken der Jungen und Mädchen. Sie genießen jetzt wieder den Schulalltag – und wenn eine Maske und das Händewaschen dazu gehören, dann akzeptieren sie das gern.

