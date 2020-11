Uetze

„Senioren sollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen können“, sagt Uetzes Gleichstellungsbeauftragte Ann-Kristin Rauhe. Doch dafür brauchen sie hier und da Unterstützung: beim Putzen, Kochen, Einkaufen und im Garten. Die lokale Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen will Hilfesuchende mit Hilfeanbietenden in der Gemeinde zusammenbringen.

„Wir wollen alle mit ins Boot nehmen, die sich in diesen Bereichen bereits engagieren und wertvolle Arbeit leisten wie zum Beispiel die Generationenhilfe Dollbergen oder den Seniorenbeirat“, sagt Rauhe als Leiterin des auf vier Jahre befristeten Leuchtturmprojekts in der Region Hannover. An regelmäßigen runden Tischen – auch gemeinsam mit Fachleuten etwa von der Pflegekasse – sollen ehren- und hauptamtliche Anbieter von Dienstleistungen, die Möglichkeit zum Austausch haben. Das Ziel Rauhes ist es, ein Netzwerk aufzubauen.

Koordinierungsstelle will Bürger informieren

Ebenso wichtig ist es Rauhe, die Bürger umfassend zu informieren, was alles möglich ist. „Viele wissen gar nicht, dass die 125 Euro Entlastungsbeitrag nicht nur über den ambulanten Pflegedienst, sondern bei bestimmten Voraussetzungen auch über den Fensterputzer abgerechnet werden können.“ Und sie will die Menschen ermutigen, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie sie ihren Lebensabend gestalten wollen. „Bereits jetzt gibt es 6000 Menschen über 60 in der Gemeinde Uetze, davon haben 20 Prozent einen erhöhten Unterstützungsbedarf“, sagt Rauhe.

Es entstehen neue Arbeitsplätze

Deshalb sei es nötig, Menschen für die Arbeit im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen zu qualifizieren. „Clean Up … Gut aufgetischt“ heißt eine Maßnahme, die sich an Menschen richtet, die Leistungen nach SGB II oder III erhalten. Da sie sich in erster Linie, aber keineswegs ausschließlich an Frauen richtet, wird die Weiterbildung in Teilzeit angeboten. Am 1. Februar geht es los: An fünf Vormittagen in der Woche über insgesamt sechs Monate erwerben die Teilnehmerinnen an der Grone-Schule Niedersachsen in Burgdorf professionelles Wissen in den Bereichen Hauswirtschaft, Kinderbetreuung und Gartenpflege.

Auch ein sechswöchiges Berufspraktikum ist vorgesehen. Bei der Suche nach geeigneten Plätzen hilft der Verein Landungsbrücke als Kooperationspartner. Migrantinnen, die sich qualifizieren wollen, können zudem beim Kurs „Deutsch im Beruf“ ihre Sprachkenntnisse verbessern. „Über das Praktikum können die Absolventen austesten, was ihnen liegt und kommen gleich in Kontakt zu möglichen Arbeitgebern“, sagt Rauhe. Dreimal im Projektzeitraum soll diese Qualifikation angeboten werden. Raue erhofft sich davon auch, den Fachkräftemangel vor Ort ein wenig abzufedern. „ Uetze ist eine Flächengemeinde und noch lange nicht so gut abgedeckt, wie es wünschenswert ist.“

30.000 Euro Zuschuss für das Projekt

Welche Angebote es bereits gibt und was genau in welchen Ortschaften noch fehlt, soll während des Projekts detailliert erhoben und ausgewertet werden. Dabei erhält Rauhe ab Januar Unterstützung. Denn ein Teil der jährlichen Förderung in Höhe von 30.000 Euro, die die Gemeinde Uetze über die Kommunale Daseinsvorsorge für Senioren in der Region Hannover erhält, ist für eine halbe Personalstelle vorgesehen. „Der Kollege, der mich unterstützen wird, ist auch in den neuen Medien sehr affin. So wollen wir möglichst viele Uetzer erreichen“, sagt die Projektleiterin: „Wir haben schon viele Ideen, aber da werden sicher noch ganz viele dazu kommen.“

