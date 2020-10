Gut gefüllt Regale in Uetzes Supermärkten – einzig Klopapier wird knapp

Uetze/Hänigsen

In den Supermärkten und Discountern in Hänigsen und Uetze muss am Freitag – drei Tage vor dem Teil-Lockdown am 2. November und dem Festtagswochenende – niemand fürchten, vor leeren Regalen zu stehen. Das ist das Ergebnis einer stichprobenartigen Einkaufstour bei Edeka Ersu in Hänigsen, bei Rewe, Lidl und im Famila-Markt in Uetze am Freitagvormittag, 30. Oktober.

Einzig beim Toilettenpapier haben die Händler die Einkaufsmenge pro Kunde beschränkt. Das ist die Reaktion auf die vergangenen Tage, als Klopapier wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie in größeren Mengen gekauft wurde. Trotz der Mengenbeschränkung sind die Regale mit dem Hygieneartikel fast überall leer.

Sehr übersichtlich ist das Angebot an Toilettenpapier im Hänigser Edeka-Markt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

In Uetze zirkulierte am Donnerstag das Gerücht: Bei Rewe gebe es die erste Packung Toilettenpapier zum normalen Preis, die zweite koste 5 und die dritte 10 Euro mehr. Ob etwas Wahres daran war, lässt sich nicht feststellen. Allerdings hat sich die Frage Freitag auch erledigt: Toilettenpapier gibt’s bei Rewe nicht mehr zu kaufen – weder zum Normalpreis noch mit Hamsteraufschlag. Nur im Famila-Markt ist an diesem Freitagvormittag noch eine Palette Klopapier aufgebaut mit dem Hinweis, nicht mehr als zwei Packungen pro Haushalt mitzunehmen.

Im Uetzer Rewe-Markt ist das billige 405er-Mehl am Freitagvormittag vergriffen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Backhefe, wenn auch nicht immer vom billigsten Anbieter, ist hingegen noch vorhanden. Auch Mehl können die Kunden weiterhin kaufen. Einzige Ausnahme: Im Rewe ist das günstige 405er-Mehl bis auf einige wenige Packungen am Freitag um 10.30 Uhr vergriffen.

Offenbar sind die Kunden in den Uetzer Läden sehr diszipliniert. Die Einkaufswagen in allen vier getesteten Märkten sind an diesem Vormittag nicht bergeweise mit Konservendosen, Pizzen und anderen langlebigen Produkten gefüllt. Von Hamstern kann deshalb nicht die Rede sein.

Anders scheint das im benachbarten Landkreis Peine zu sein: Während im Edeka-Markt Ersu in Hänigsen keine Schilder an den Regalen und Kühlschränken auf Verkaufsbeschränkungen hinweisen, sieht das im Vöhrumer Markt von Cengiz Ersu ganz anders auf. Dort hängen zahlreiche Hinweise, dass nur eine Packung Klopapier, eine Stiege mit Milchpackungen, ein Gebinde Backpulver und ein Kilo Mehl pro Kunde verkauft werden. Und auch Fertiggerichte aus dem Kühlfach werden nur noch einzeln abgegeben. Damit will man leeren Regalen vorbeugen, weil der Nachschub nicht so schnell geliefert werden kann.

„Das Problem ist, wenn gehamstert wird, müssen auch die mitmachen, die das eigentlich gar nicht wollen“, sagt die Vöhrumer Marktleiterin, die ihren Chef auch in Hänigsen unterstützt. Denn durch das Hamstern entstehe zwangsläufig ein Versorgungsengpass, der mehrere Tage anhalten könne. Allerdings hat die Marktleiterin auch Verständnis, dass sich die Menschen mit Vorräten eindecken. „Sie wollen versorgt zu sein, falls sie in Quarantäne müssen.“

Von Anette Wulf-Dettmer