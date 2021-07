Uetze

Bei der Glasfasererschließung der Ortschaft Uetze kommt das Unternehmen Deutsche Glasfaser zügig voran. Seit Mitte April sind nach Auskunft der Firmensprecherin Kirstin Hackhe 35 Prozent der Arbeiten erledigt. Doch nicht immer sind die Anwohner mit der Ausführung der Arbeiten zufrieden.

Mit Sorge betrachten einige Uetzer, dass für die Verlegung der Glasfaserkabel punktuell am Fahrbahnrand der Asphalt aufgenommen worden ist. Bisher sind diese Stellen nicht wieder asphaltiert, sondern gepflastert worden. In der jüngsten Ortsratssitzung berichtete Kim Grundstedt (CDU), dass er deshalb mehrere Anrufe erhalten habe. „Die Sorge der Bürger ist, dass diese Stellen anfälliger für Frostschäden als die übrige Fahrbahn sein werden“, sagt Grundstedt.

Auf der Gifhorner Straße wurde an mehreren Stellen der Asphalt aufgenommen. Diese Stellen sind provisorisch gepflastert worden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Asphaltdecke soll geschlossen werden

„Die Asphaltschichten mussten am Fahrbahnrand aufgenommen werden, da an der ursprünglich geplanten Strecke zu viele Fremdleitungen lagen“, berichtet Hackhe. Das Pflaster im Asphalt sei nur provisorisch. Die Deutsche Glasfaser lasse die Asphaltdecke wieder schließen, bevor die Gemeindeverwaltung die Straßen abnehme. „Wir rechnen damit, dass die ersten Flächen in der 30. oder 31. Kalenderwoche wieder verschlossen werden“, sagt Hackhe.

Gemeindesprecher Andreas Fitz weist darauf hin, dass die Deutsche Glasfaser die Fahrbahnen und Gehwege wieder ordnungsgemäß herrichten müsse, sonst verweigere die Gemeindeverwaltung die Schlussabnahme. Die stehe in Eltze und Dedenhausen noch aus, weil die Firma dort noch Mängel beseitigen müsse, berichtet Fitz. In diesen beiden Ortschaften hatte die Deutsche Glasfaser bereits im Herbst 2020 mit der Breitbanderschließung begonnen.

Einwohner rufen im Rathaus an

Nach Fitz’ Worten beobachten die Uetzer „sehr aufmerksam“ die Verlegung der Glasfaserleitungen. Täglich riefen bis zu drei Einwohner im Rathaus an, um auf Baumängel aufmerksam zu machen. „Es sind sinnvolle Hinweise auf Kleinigkeiten“, sagt Fitz. Der zuständige Mitarbeiter der Verwaltung spreche bei Ortsterminen mit der Baufirma die Mängel an, die dann behoben würden.

Derzeit schließt die Deutsche Glasfaser auch Katensen an das Breitbandnetz an. Vor wenigen Tagen konnten einige Katenser nicht telefonieren, weil Bauarbeiter versehentlich eine Leitung der Telekom gekappt hatten. Fitz sagt dazu: „Das ist bei so einer großen Baumaßnahme nichts Außergewöhnliches.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller