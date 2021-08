Uetze

Zum Beginn des neuen Schuljahres werden die Lehrkräfte der drei Uetzer Grundschulen sowie des Gymnasiums Unter den Eichen und der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) mit Tablets ausgestattet. Das ist eine Investition von 98.000 Euro. Die Gemeinde Uetze erhält dafür einen Zuschuss von 92.000 Euro aus dem digitalen Sofortausstattungsprogramm des Bunds, sodass der Eigenanteil nur 6000 Euro beträgt.

Das Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen digitalen Endgeräten, das in der Corona-Pandemie aufgelegt wurde, hat der Bund erweitert. So kann die Gemeinde jetzt nicht nur Schülern Laptops und Tablets zur Verfügung gestellt werden, sondern auch den Lehrkräften. „Die Kommunen sind zuständig für die Ausstattung der Lehrer mit digitalen Endgeräten“, sagt Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg. Das sei das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Bund, Land und Kommunen zum Digitalpakt.

Trotz langer Lieferfristen geht er davon aus, dass Tablets wie Standcomputer zum Schuljahresbeginn zur Verfügung stehen. „Wir haben das frühzeitig kommen sehen und den Kauf vorbereitet. Das Team Schule im Rathaus ist da sehr hinterher gewesen.“

96 neue Computer für die PC-Räume

Das Gleiche gilt auch für die Anschaffung von 96 PCs samt Tastaturen und Bildschirmen für die vier EDV-Räume im Schulzentrum, in denen das Gymnasium und die AWG ihre Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Computern und Softwareprogrammen unterrichten. Die aktuell genutzten Rechner sind jedoch veraltet. Obwohl die Schüler inzwischen mobile Endgeräte haben, sind sich die beiden Schulen laut Backeberg einig, dass sie die PC-Räume weiterhin für eine fundierte Ausbildung benötigen.

Es wurden laut Bürgermeister Angebote von zehn Firmen eingeholt. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sommersitzung am Donnerstagabend den Auftrag vergeben. Den Kauf in Höhe von mehr als 60.000 Euro finanziert die Gemeinde aus den Mitteln ihres Medienplans. „Wir waren schon immer zuständig für die Ausstattung und Administration der Gebäude“, erläutert er. Dafür bekomme Uetze eine Kompensation im Finanzausgleich.

„Wir haben schon vor zehn Jahren, als eine der ersten Kommunen in Niedersachsen, einen Medienentwicklungsplan für unsere Schulen aufgestellt, sodass sie heute gut ausgestattet sind“, sagt Backeberg. Auch wenn es selbstverständlich immer etwas zu tun gebe, ergänzt er. So ist die Ausstattung mit WLAN im Schulzentrum noch nicht abgeschlossen. Das liegt laut Bürgermeister nicht zuletzt an dem verwinkeltem Gebäudekomplex.

