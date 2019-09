Uetze - Gemeinde Uetze mietet eine Villa für ihre Mitarbeiter Im Rathaus in Uetze herrscht nach wie vor Platznot. Deshalb sollen Angestellte der Gemeinde ins Übergangsdomizil der Hannoverschen Volksbank an der Burgdorfer Straße einziehen.

In diesem Gebäude an der Burgdorfer Straße, in dem die Volksbank vorübergehend ihr Beratungscenter untergebracht hat, will die Gemeinde Büroräume anmieten. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller