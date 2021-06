Uetze/Hänigsen

In Uetzes Freibädern kann wieder gebadet werden. Seit einer Woche sind das Naturerlebnisbad an der Bodestraße in Uetze und das Freibad am Fließgraben in Hänigsen für alle geöffnet – und die Besucherinnen und Besucher kommen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Michael Kropp vom Genossenschaftsvorstand des Uetzer Freibads. „Der Betrieb läuft erwartungsgemäß“, sagt auch Rainer Lindenberg, Vorsitzender der Hänigser Freibadgenossenschaft. In der ersten Woche seien an den warmen Tagen bis zu 450 Besucher pro Tag gekommen. „Das war schon mal gut.“

Beide Freibäder dürfen wegen der Corona-Pandemie wie schon in der Saison 2020 nur eine begrenzte Anzahl von Badegästen gleichzeitig aufs Gelände lassen. In Hänigsen sind das 620 und in Uetze 600. „Wenn die Leute wieder so vernünftig sind wie 2020, dann können wir diese Anzahl beibehalten“, sagt Lindenberg. Auch der Smiley werde wieder eingesetzt. Er zeigt auf der Website des Hänigser Freibads unter dasfreibad.de immer aktuell an, wie viele der 620 erlaubten Plätzen noch frei sind.

Ein Sonnenschirm – eine Familie

Im Freibad müssen sich die Besucherinnen und Besucher weiterhin an die Abstandsregeln halten. An einigen neuralgischen Punkten, wo es 2020 zu eng wurde, haben die Verantwortlichen die Situation entzerrt. „Auf der Liegewiese haben wir Sonnenschirme aufgestellt, unter denen sich jeweils eine Familie platzieren kann. Wenn jeder Sonnenschirm belegt ist, dann dürfen sich dort keine weiteren Besucher aufhalten.“ Des Weiteren sind Mund-Nasen-Masken in den Ein- und Ausgangsbereichen sowie auf den Wegen zu tragen. Damit die Badegäste aus unterschiedlichen Haushalten auf Abstand bleiben, sind Eingang und Ausgang getrennt. Zudem müssen sich alle Besucher zurzeit noch registrieren – per Luca-App oder analog auf einem Registrierungsformular.

Keine Maskenpflicht im Uetzer Bad

Das Gleiche gilt fürs Uetzer Freibad. Die Besucherzahl wird laut Kropp an der Kasse erfasst. Wenn sich abzeichne, dass es voll wird, bekommt jeder Besucher ein farbiges Bändchen. 150 Bänder in vier unterschiedlichen Farben können ausgegeben werden. „Anhand der Farbe wird die Beckenbenutzung reguliert“, erläutert Kropp. Denn im kombinierten Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken dürfen sich maximal 150 Menschen gleichzeitig aufhalten.

Maskenpflicht gibt es auf der Uetzer Anlage nicht. Auf der Liegewiese können sich die Besucher ihren Platz freiwählen. „Die Leute haben im vergangenen Jahr die Abstände sehr gut eingehalten“, berichtet Kropp. „Wir sind auch nicht überrannt worden, nur zweimal sind wir an die 600er-Grenze rangekommen.“

Die neuen Schirme sorgen im Strandbereich des Uetzer Freibads an heißen Tagen für Schatten. Quelle: privat

Neue Schattenspender für den Strand

Doch auch im Uetzer Bad gibt es jetzt Sonnenschirme. Sie wurden neu angeschafft und auf dem Strand sowie im Bereich des separaten Planschbeckens aufgestellt, um den Besuchern an heißen Tagen Schatten zu bieten. Kropp blickt zuversichtlich in die zweite Badesaison unter Corona-Regeln. „Wir haben einen hohen Zulauf an neuen Genossenschaftsmitgliedern und Dauerkartenbesitzern.“ Das liege vor allem daran, dass Mitglieder das Bad bereits ab 5.45 Uhr nutzen können.

Geöffnet ist das Uetzer Naturerlebnisbad zurzeit für den öffentlichen Badebetrieb montags bis freitags von 14 bis 19.30 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten in Hänigsen: Montag bis Freitag von 14 bis 19.30 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 19.30 Uhr.

Von Anette Wulf-Dettmer