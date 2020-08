Freibäder in Uetze: So funktionieren die Corona-Regeln bei Hochbetrieb

Uetze/Hänigsen

Die Temperaturen sind seit Tagen hochsommerlich, doch auch die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten steigen bundesweit an. In den beiden Freibädern der Gemeinde Uetze sei das kein Grund zur Sorge, versichern beide Genossenschaftsfreibäder. Die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln funktioniere auch unter Volllast.

Dabei stellt der größere Ansturm in Hänigsen für das dortige Badteam durchaus eine Herausforderung dar. Bei 1300 Gästen im Laufe eines Tages kam in Hänigsen mit dem Beginn der Hitzeperiode erstmals die genehmigte Obergrenze von gleichzeitig 620 Personen zum Tragen – kurzzeitig mussten Besucher auf Einlass warten. In Uetze sind bislang 600 Besucher Tagesrekord. Dass in beiden Bädern der Besuch ohne Voranmeldung und Zeitlimit möglich und damit besonders unkompliziert ist, hat sich im weiten Umfeld herumgesprochen.

Uetze : Viel Platz im Grünen und im Wasser

Separate Ein- und Ausgänge, große Infotafeln, Spender mit Desinfektionsmitteln, Zwischenreinigungen in den Sanitärräumen, Markierungen auf dem Boden und Einbahnsystem vor dem Kiosk: Corona ist in beiden Bädern allgegenwärtig. Genossenschaftsmitglieder (1850 sind es in Hänigsen, 1100 in Uetze) und ihre Familien bilden das Gros der Stammgäste und haben die Abstandsregeln – drei Meter auf der Liegewiese, 1,50 Meter im Becken – verinnerlicht. „Alle halten sich daran“, berichtet Schwimmmeister Dennis Brandes aus Uetze. Seine Familie hat sich mit drei Generationen im Schatten eines Laubbaumriesen in der grünen Wiesenlandschaft ausgebreitet. Das Naturerlebnisbad Uetze macht in dieser ruhigen Corona-Saison seinem Namen alle Ehre.

Fünf verschiedenfarbige Gummibänder spielen im Hygienekonzept des Uetzer Freibads eine Rolle, zum Einsatz hat sie Schwimmmeister Dennis Brandes noch nicht bringen müssen. Quelle: Martin Lauber

Das Schwimmerbecken hat Brandes immer im Blick. Damit der Sicherheitsabstand im Wasser gewährleistet bleibt, darf er dort nicht mehr als 100 Köpfe zählen. Manchmal war es nah dran, intervenieren musste er bisher aber noch nicht. Für den Fall der Fälle haben sich die Uetzer Freibad-Genossen einen einfachen Trick ausgedacht: An besucherstarken Tagen bekommt jeder Badegast an der Kasse einen Gummiring in einer von fünf Farben. Sollte das Palmen-gerahmte Schwimmerbecken zu voll werden, würde jeweils im 20-Minuten-Takt geschwommen: blau, rot, gelb, weiß, grün.

Aber das Limit von 600 Badegästen gleichzeitig wurde in Uetze bisher nicht erreicht. Auf Corona-Warnhinweise per Lautsprecherdurchsage kann Brandes verzichten – weil auch die jungen Badegäste vernünftig seien, wie er berichtet. Allerdings hat die entspannte Lage eine Kehrseite, die die Uetzer Genossenschaft finanziell zu spüren bekommt: Obwohl auch ungechlortes Wasser kein erhöhtes Übertragungsrisiko berge, blieben viele Stammgäste in dieser Saison aus Angst vor Corona zu Hause, berichtet Vorstandsmitglied Diethard Smolenga. Das könnten auch die zahlreichen Auswärtigen, die teilweise sogar aus Braunschweig oder Gifhorn anreisen, nicht wettmachen. Rund 20.000 Besucher kamen bisher – damit bleibt das Bad hinter den Besucherzahlen des Vorjahres (46.000 bis Saisonende Mitte September) deutlich zurück. Die fehlenden Einnahmen relativiert Smolenga aber: „Wenn wir dieses Jahr gesund überstehen, ist das viel wichtiger.“

Hänigsen : Team hat Hotspots im Blick

Am Fließgraben in Hänigsen geht es insgesamt belebter zu. Aufgrund des anhaltend großen Zuspruchs – in dieser Corona-Saison kamen bisher deutlich mehr als 30.000 Gäste – schöpft die Genossenschaft seit einer Woche die genehmigte Obergrenze von 620 Besuchern fast komplett aus. Das bringt es mit sich, dass das Aufsichtsteam nachmittags, wenn im Bad diese Obergrenze erreicht ist, diverse Hotspots noch genauer im Blick behalten muss. So dürfen sich beispielsweise nur maximal fünf Personen auf den Plattformen des Sprungturms aufhalten. Dieses Limit bedarf immer wieder einer Erinnerung per Lautsprecheransage. Fruchtet das nicht, wird der Turm bisweilen auch mal gesperrt.

Der Hügel am Schwimmerbecken in Hänigsen ist von jeher bei den jüngeren Badegästen der bevorzugte Liegeplatz. Bei Hochbetrieb kann es eng werden. Quelle: Martin Lauber

Auch der Run auf die besten Lagen der Liegewiesen kann zu einer bedenklich erscheinenden Enge führen. Besonders gefragt sind der Hügel am Schwimmerbecken und der Bereich zwischen Nichtschwimmer- und Planschbecken. Dass schon an der Kasse auf die 380 Liegeplätze auf der Ballspielwiese hingewiesen wird, wo riesige Freiflächen vorhanden sind, ändert nichts daran, dass stellenweise in den Toplagen Decke an Decke liegt. Vorstandsmitglied Manfred Eberl ist einer von denen, die Badegäste darauf ansprechen. Aber es sei schwierig zu erkennen, was Familie ist oder wo die Regel gilt, nach der sich maximal zehn Leute im Freien treffen dürfen, berichtet er.

Luftaufnahme des Hänigser Freibades vom vergangenen Wochenende: Was aus der Froschperspektive wie heillos überlaufen wirkt, nimmt sich aus der Luft entspannter aus. Quelle: Freibad-TV, Andreas Stecker

Freibad veröffentlicht Zahl freier Plätze auf Internetseite Via Telefon melden sich täglich zahlreiche potenzielle Badegäste im Uetzer Freibad, um sich zu vergewissern, dass es dort freie Kapazitäten gibt. Bislang haben sie stets die Auskunft bekommen, dass sie starten können. In Hänigsen wird wegen des deutlich größeren Andrangs, bei dem die Frequenz bisweilen an die Obergrenze von 620 Badbesuchern stößt, ein höherer Aufwand getrieben für die Vorabinformation der Kunden. Das IT-Team der Freibadgenossenschaft hat einen Smiley entwickelt, der im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert wird und die jeweilige Zahl freier Plätze online unter dasfreibad.de anzeigt. Im Hintergrund arbeiten für diesen Service an besucherstarken Tagen drei bis fünf Personen aus dem 30-köpfigen ehrenamtlichen Kassenteam mit. Jeder Ein- und Ausgang wird registriert. „Befragungen belegen eindeutig die hohe Relevanz dieses Steuerungsinstruments“, erklärt Koordinator Dieter Bufe, der zusätzlich mit Facebook-Posts über die jeweilige Situation im Bad aufklärt. „Die Besucher organisieren sich praktisch selbst“, sagt sein Vorstandskollege Rainer Lindenberg. Außerdem wird bei Hochfrequenz die „Fast Line“ für Dauerkartenbesitzer geöffnet. Auch das trage dazu bei, dass es allenfalls kurzzeitige Staus an der Kasse gebe, erklärt Bufe. „Die maximale Wartezeit betrug 14 Minuten.“

Selbst der Vorsitzende der Genossenschaft, Rainer Lindenberg, räumt ein, dass der Blick auf die genannten Hotspots verstörend auf ihn gewirkt habe. Zwecks Rückversicherung hat er das TV-Team der Genossenschaft gebeten, seine Drohne aufsteigen zu lassen und die Szenerie aus der Luft festzuhalten. Die Bilder waren beruhigend, sagt er: Die Vogelperspektive mache Freiräume sichtbar, die aus der Bodenperspektive verschwinden.

Weiterer Hotspot ist das Nichtschwimmerbecken, in dem maximal 60 Leute planschen dürfen. Im großen Schwimmerbecken dagegen bleibt die Frequenz stets weit entfernt von den rechnerisch erlaubten 230 Schwimmern. „Unserer Einschätzung nach verläuft alles im Rahmen der allgemein gültigen Regeln in unserer Region“, sagt Dieter Bufe, der bei der Genossenschaft Hänigsen für die Zugangskontrolle zuständig ist.

Von Martin Lauber