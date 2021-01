Uetze

Wer Spaß am Fotografieren hat und sich mit Gleichgesinnten über Technik, Bildgestaltung und Bildbearbeitung austauschen will, ist beim Fotoclub Uetze richtig. Der hat Anfang Januar unter der Leitung von Herbert Lepold, dem ehemaligen Leiter der Fotogruppe im Heimatbund Uetze, seine Aktivitäten aufgenommen. Gemeinsam mit einigen Gruppenmitgliedern hat Lepold den Fotoclub ins Leben gerufen. „Wir wollen mehr als bloß knipsen“, sagt er.

In dem losen Verbund haben sich vier Frauen und drei Männer zusammengeschlossen, die Spaß am ambitionierten Fotografieren haben. Ziel ist es, die Aufnahmen ästhetisch ansprechend zu gestalten. Es dürften ruhig noch mehr Mitglieder werden, sagt Lepold. Und zwar gern auch über die Gemeinde Uetze hinaus. „Wir freuen uns über jeden, der sich uns anschließen will“, sagt der Diplomingenieur: „Besonders schön wäre es, wenn auch Jugendliche Lust hätten, sich mit uns auszutauschen.“ Dafür sei kein bestimmtes Erfahrungslevel notwendig: Allein die Begeisterung für die Fotografie und der Wunsch, im Miteinander ständig dazuzulernen, zähle. „Auch wer nur mit dem Handy fotografiert, ist bei Motiv, Blickwinkel und Ausschnitt gefordert“, sagt der Fachmann. Menschen, die aus anderen Ländern stammen und die deutsche Sprache vielleicht nicht so gut beherrschen, lädt Lepold ebenfalls explizit ein: „Man kann unseren Videokonferenzen auch einfach beiwohnen, ohne sich zu Wort melden zu müssen.“

Einmal im Monat wird per Zoom konferiert

Konferiert wird ausgiebig an jedem zweiten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr per Zoom. Dabei diskutieren die Clubmitglieder über selbst erstellte Fotos, die dazugehörige Kameratechnik und alles, was dazu gehört, um ein schönes oder interessantes Bild zu machen. Darüber hinaus soll es in unregelmäßigen Abständen Workshops geben, um die eigenen Kenntnisse zu vertiefen. So hat Lepold erst kürzlich eine Einführung in die Bildbearbeitungssoftware Affinity gegeben; sollten sich viele Neumitglieder finden, hat er bereits eine Präsentation zur Einführung in die Fototechnik in Vorbereitung.

Nach Corona gibt es gemeinsame Fotostreifzüge

„Ich genieße diesen Austausch gerade in Zeiten, in denen nicht viel möglich ist“, sagt Lepold. Wenn es denn pandemiebedingt wieder machbar ist, möchte er neben Livetreffen auch gern gemeinsame Fotostreifzüge anbieten: „Da kann man unheimlich viel voneinander lernen.“ Doch auch so wird es nicht langweilig werden. Zum einen können die Mitglieder aktuelle gelungene Fotos in verschiedene Themenordnern der Fotoclub-Cloud einstellen und sich darüber austauschen – dazu zählen die Ordner Landschaften, Architektur, Meer, Erlebnis Natur, Natur im Detail, Experimentelle Fotos, Pop-Art, Sport und Schnappschüsse. Zum anderen gibt es jeweils ein Monatsthema – im vergangenen Monat hieß das Stichwort dazu „expired“, was auf Deutsch so viel wie „verfallen, abgelaufen“ bedeutet – sowie zweimal jährlich einen Wettbewerb.

Diesen Schnappschuss – ein Buntspecht füttert ein Junges – hat Susanne Malinowski aufgenommen. Quelle: Susanne Malinowski

Jeder hat seine fotografischen Vorlieben

Herbert Lepold will seine Leidenschaft fürs Fotografieren mit anderen teilen. Quelle: privat

Die Themen sind laut Lepold bewusst offen formuliert, damit jeder seinen Vorlieben nachgehen kann. Und die sind breit gestreut im Kreis des Fotoclubs. Lepold selbst hat eine Vorliebe für Makrofotografie. Um die dieser Technik fehlende Tiefenschärfe zu korrigieren, können im Zuge der Bildbearbeitung mehrere Aufnahmen einer Reihe mit dem sogenannte Stacking zu einem Bild verschmolzen werden. Bei der Crash-Fotografie handelt es sich um Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, bei denen etwa der Moment eingefangen wird, in dem eine Glühlampe zerbirst.

Die experimentelle Fotografie setzt den Fokus nicht auf die dokumentarische Abbildung, sondern will die Grenzen des Machbaren ausloten – im Zusammenspiel von Bewegung, Bearbeitung und Belichtung. Eine typisch männliche oder weibliche Art zu fotografieren hat Lepold nicht ausmachen können. „Doch gerade Spielarten, bei denen es um Technik geht oder bei denen man im Vorfeld viel berechnen muss, sprechen doch eher Männer an“, meint er..

Egal, ob es sich um stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen, komplexe Architekturbilder, Tier- und Menschenporträts oder Sportaufnahmen handelt: Wichtig ist Lepold, dass alle eingereichten Bilder – die Rechte verbleiben beim Fotografen – den gesetzlichen Vorschriften bezüglich Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht und Jugendschutz genügen. Und er hofft, dass Fotos der Clubmitglieder künftig auch in Ausstellungen, etwa in Arztpraxen oder Bankfoyers, gezeigt werden könnten.

Wer Lust bekommen hat, sich dem Fotoclub Uetze anzuschließen, kann unter der E-Mail fotoclub@lepold.de mit Herbert Lepold Kontakt aufnehmen.

Von Sandra Köhler