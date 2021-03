Uetze

Die Gemeinde Uetze wird vorerst keine öffentliche Ladesäule für Elektroautos aufstellen und diese betreiben. Das geht aus dem Konzept der Wirtschaftsförderung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur hervor. Die Verwaltung hat das Papier in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Verkehr, Umwelt und Planung zur Diskussion vorgestellt.

Wirtschaftsförderer Andreas Fitz machte deutlich, dass die Gemeindeverwaltung auf Ladesäulen privater Betreiber im halböffentlichen Bereich setzt. Das habe sich nach Rücksprache mit der Wirtschaftsförderung der Region und Fachleuten für eine Flächengemeinde wie Uetze als sinnvolle erste Etappe erwiesen, berichtete Fitz. Dazu zählten zum Beispiel Parkplätze der Supermärkte und Autohäuser.

Weitere Säulen werden geplant

Laut Fitz’ Kollege Murat Kurt gibt es im Gemeindegebiet derzeit zwei öffentlich zugängliche Ladesäulen vor dem Autohaus Uetze und vor dem Edeka-Markt Ersu in Dollbergen. Für eine dritte öffentliche Ladestation am Edeka-Markt Ersu in Hänigsen liefen die Vorbereitungen. Für weitere hätten die Planungen begonnen.

„In einem weiteren Schritt ist das Ziel, die Tankstellen der Gemeinde Uetze mindestens mit einer 150-Kilovolt-Ladesäule bis Ende 2022 auszustatten“, kündigte Kurt an. Die Wirtschaftsförderung werde auf die Tankstellenbetreiber zugehen und Förderprogramme des Bundes und des Landes vorstellen. Gemeindefeuerwehrwart Tobias Jacob, beratendes Mitglied im Ausschuss und Tankstellenbetreiber in Hänigsen, berichtete, die Tankstellenkonzerne machten sich bereits Gedanken über die Zukunft ihrer Standorte.

Strafentgelt sorgt für Ärger

„Die Installation von Ladepunkten an Bahnhöfen und auf Park-and-ride-Anlagen ist aus unserer Sicht ein unlukratives Projekt“, schreibt Kurt in dem vorgelegten Konzept. Weil ein Auto einen Ladepunkt in den meisten Fällen über mehrere Stunden belege, sei dieser nicht wirtschaftlich zu nutzen. In Großstädten legten die Betreiber eine Höchstdauer fest und verlangten bei Überschreiten der Zeit ein Strafgeld, was häufig zu Unmut bei den Autofahrern führe. Falls man an den Bahnhöfen und auf Park-and-ride-Anlagen Ladestationen aufstelle, müsse man deutlich auf die Strafzahlung hinweisen, um Ärger vorzubeugen.

Nach Fitz’ Einschätzung wird auch in der Gemeinde Uetze die Zahl der E-Autos stark wachsen: „Wir werden eine rasante Entwicklung erleben.“ In der Gemeinde lebten die Einwohner überwiegend in Ein- und Zweifamilienhäusern. Fitz geht davon aus, dass die meisten ihr E-Auto auch künftig zu Hause aufladen werden. Zumal die KfW-Bank unter bestimmten Umständen die Installation sogenannter Wallboxen fördere. „Ich brauche im Alltag keine Wallbox“, sagte Reinhard Bührig (SPD), der bereits auf die E-Mobilität umgestiegen ist. Bei kürzeren Fahrten reiche es aus, das Auto zum Aufladen über Nacht an eine normale Steckdose anzuschließen.

Gemeinde soll Vorbild sein

„Ich erwarte nicht, dass die Gemeinde überall Ladesäulen aufstellt“, sagte Georg Beu (Grüne). Aber als größter Arbeitgeber im Gemeindegebiet solle sie für ihre Mitarbeiter die Nutzung einer Ladestation anbieten. So könne die Kommune als Vorreiter eine Vorbildfunktion übernehmen. Nach Bührings Meinung sollte die Gemeinde auch mehr Elektroautos anschaffen.

„Wir waren eine der ersten Kommunen in der Region Hannover, die ein E-Auto hatte“, konterte Fitz. Zum Solarcarport am Rathaus gehöre eine Ladesäule für das Dienstfahrzeug. Aus rechtlichen Gründen dürften dort die Mitarbeiter ihr E-Auto aber nicht kostenlos aufladen, weil das eine übertarifliche Leistung wäre.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller