Uetze

In ein Einfamilienhaus an der Straße Beiklingen in Uetze ist am vergangenen Wochenende ein Einbrecher eingestiegen. Der unbekannte Täter hat die Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von Sonnabend, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, genutzt, um in das Haus einzudringen. Er hebelte die doppelflügelige Terrassentür auf und durchsuchte im Wohnhaus mehrere Räume. Ob und was gestohlen wurde, konnte der 61-jährige Eigentümer laut Polizei bislang nicht abschließend feststellen.

Von dt