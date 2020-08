Einbrecher steigen in Schule und Feuerwehrhaus in Hänigsen ein

Hänigsen

In die Grundschule und das Feuerwehrhaus in Hänigsen sind am Wochenende Einbrecher eingedrungen. Die Polizei in Uetze geht davon aus, dass die beiden Taten höchstwahrscheinlich im Zusammenhang stehen. Denn die Vorgehensweise des Täters oder der Täterin – vermutlich war es nur eine Person – ähnelt sich stark. Erstens handelt es sich in beiden Fällen um öffentliche Gebäude. Zweitens wurde ein Fenster eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Drittens ist der Tatzeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntagvormittag identisch.

Den Einbruch ins Gerätehaus haben Feuerwehrleute am Sonntag um 7 Uhr bemerkt. Dort hat der oder die Unbekannte zwei Bürotüren aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen. Sicher ist jedoch, dass der Täter das Feuerwehrequipment nicht angetastet hat, „sodass zumindest hier keine Einschränkungen oder Behinderungen vorliegen“, heißt es im Polizeibericht.

20 Euro aus der Schule gestohlen

Das Fenster, das in der Schule Am Storchennest eingeschlagen wurde, gehört zum Büro der Schulleiterin. Dieses sowie das angrenzende Sekretariat hat der Täter oder die Täterin durchsucht – und 20 Euro gefunden und mitgenommen. Das ist nach bisherigem Ermittlungsstand die einzige Beute. Anhand der Spuren sei zudem zu erkennen, dass versucht wurde, den Tresor und die Türen zum Flur aufzubrechen, berichtet ein Uetzer Polizist. Spuren, die die Beamten am Tatort sicherstellen konnten, würden derzeit ausgewertet. Den Einbruch war am Sonntag um 13 Uhr entdeckt worden.

Zeugen, die am Wochenende in Hänigsen im Bereich von Schule und Feuerwehr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, erreichen die Polizei unter Telefon (0 51 73) 92 54 30.

Von Anette Wulf-Dettmer