Dollbergen

Das lange Warten hat ein Ende für den Heimatverein Dollbergen: Voraussichtlich Anfang 2021 kann die Sanierung des Blauen Hauses beginnen. Der Heimatverein der Uetzer Ortschaft will das Gebäude, das in der Region Hannover einmalig ist, nach dem Umbau als Vereinsheim und als Haus der Begegnung für das ganze Dorf nutzen. Anfragen anderer Vereine gebe es bereits, sagt Vorsitzender Henning Rase.

Das Sanierungskonzept für das 1950 als Behelfsschule erbaute und seit 2018 unter Denkmalschutz stehende Gebäude stand, den Bauantrag hatte der Verein Ende 2019 bei der Region Hannover gestellt. Dann kam Corona – und sorgte dafür, dass sich das Warten auf die Baugenehmigung in die Länge zog. Schließlich sollte der Verein noch fünf Parkplätze nachweisen. „Im Oktober haben wir die Baugenehmigung endlich bekommen“, sagt Rase: „Aber damit war es unmöglich, die Anträge auf Fördergeld noch in den Fristen für dieses Jahr zu stellen.“

Anzeige

Verein dreht Video für Zuschussanträge

Ohne Zuschüsse kann der Verein das Projekt jedoch nicht umsetzen. Die Holzfassade und Fenster müssen saniert werden. Das Dachgeschosses soll umgebaut und gedämmt werden. Im Erdgeschoss wird eine behindertengerechte Toilette eingebaut, der Eingangsbereich barrierefrei gestaltet. Allein die Kosten für die denkmalschutzrelevanten Arbeiten schätzt Rase auf etwa 100.000 Euro. Entsprechend emsig ist der Verein damit beschäftigt, Förderanträge vorzubereiten. „Wir haben einen Projektsteckbrief erstellt und zusätzlich einen kurzen Film gedreht. Denn wegen Corona ist es nicht möglich, unser Vorhaben persönlich zu präsentieren“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Die steile Treppe bleibt erhalten

Das ehemalige Klassenzimmer soll als Treffpunkt und Versammlungsraum genutzt werden. Sein Archiv will der Heimatverein in der ehemaligen Lehrerwohnung im Obergeschoss einrichten. „Wir haben viele Dokumente, für die wir Platz brauchen“, sagt Rase beim Rundgang durch das Gebäude. Zudem soll eine Teeküche eingerichtet werden. Die sehr steile Treppe mit den schmalen Stufen ist charakteristisch für die Zeit, in der das Haus gebaut wurde – das war 1950.

Die steile Treppe mit den schmalen Stufen wird nicht behindertengerecht umgestaltet. Sie steht unter Denkmalschutz und muss erhalten bleiben. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zur Galerie Bei einem Rundgang durch das denkmalgeschützte Blaue Haus in Dollbergen erklärt Heimatvereinsvorsitzender Henning Rase, wie das Gebäude umgebaut werden soll.

Für die Bestandsaufnahme und die Erarbeitung eines Nutzungskonzepts hatte der Heimatverein rund 20.000 Euro ausgegeben, 80 Prozent der Kosten übernahm die Region Hannover. Die Vereinsmitglieder hoffen jetzt auf möglichst viele Geldgeber – von den Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) über die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bis hin zur Sparkassenstiftung. Zusätzlich müsse der Verein ein Zwischenfinanzierungskonzept erarbeiten, sagt Rase. „Denn wir müssen ja vorfinanzieren.“

Vereinsmitglieder wollen selbst mit anpacken

Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, wollen die Vereinsmitglieder möglichst viel in Eigenleistung machen. „Dabei achten wir aber darauf, dass Arbeiten, die der Gewährleistung unterliegen, also etwa die Stromversorgung, von Fachfirmen übernommen werden“, sagt Rase. Er hofft, dass die Gemeinde Uetze dem Verein noch in diesem Jahr das Blaue Haus offiziell übergibt – damit Anfang 2021 die Sanierung beginnen kann. „Der Pachtvertrag mit der Gemeinde läuft bereits seit Mai. Aber auch da ist uns Corona dazwischen gekommen“, sagt er. Die viele Mühe sei es indes wert: „Wenn wir fertig sind, brauchen wir uns 30 bis 40 Jahre lang um nichts anderes als die Unterhaltung zu kümmern.“

Die Geschichte des Blauen Hauses

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schülerzahl in Dollbergen wegen des Flüchtlingszustroms aus den einstigen Ostgebieten Deutschlands nach oben geschnellt. Um die Raumnot in der Schule zu beheben, baute die damals selbstständige Gemeinde Dollbergen 1950 eine Behelfsschule aus Holz. Auch in anderen Orten entstanden solche Holzschulen. Sie wurden fast alle wieder abgerissen, als sie nicht mehr benötigt wurden. Deshalb ist das Gebäude in Dollbergen eine Rarität. Die Dollberger nennen es wegen des Anstrichs Blaues Haus. Nachdem es nicht mehr für den Schulunterricht gebraucht wurde, diente es viele Jahre als Jugendheim. Von März 2016 bis Anfang 2017 brachte die Gemeinde dort Flüchtlinge unter.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler und Anette Wulf-Dettmer